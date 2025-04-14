Bakan Fidan'dan Antalya'da diplomasi trafiği! Birçok mevkidaşıyla bir araya geldi

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen ADF kapsamında Fidan, çok sayıda mevkidaşıyla görüştü.

Bakan Fidan, ADF'nin ikinci gününde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakanın görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi.

Enerji alanında işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğiyle ilgili konular ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes sağlamaya yönelik çabalar konuşuldu.

Görüşmede ayrıca, Suriye'deki güncel gelişmeler ve Gazze'deki son durum da değerlendirildi.

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile bir araya gelen Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü.

Bakan Fidan'ın, toplantı marjında, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüşmesinde, iki bakanın Türkiye ve Ermenistan arasındaki gündem maddelerini ele aldığı, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.