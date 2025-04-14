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Bakan Fidan'dan Antalya'da diplomasi trafiği! Birçok mevkidaşıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF), çok sayıda mevkidaşıyla bir araya gelerek diplomasi trafiğini sürdürdü.

AA14 Nisan 2025 Pazartesi 10:22 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan Antalya'da diplomasi trafiği! Birçok mevkidaşıyla bir araya geldi
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Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen ADF kapsamında Fidan, çok sayıda mevkidaşıyla görüştü.

Bakan Fidan, ADF'nin ikinci gününde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakanın görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NDA ATEŞKES

Enerji alanında işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğiyle ilgili konular ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes sağlamaya yönelik çabalar konuşuldu.

Görüşmede ayrıca, Suriye'deki güncel gelişmeler ve Gazze'deki son durum da değerlendirildi.

GAZZE

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile bir araya gelen Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü.

Bakan Fidan'ın, toplantı marjında, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüşmesinde, iki bakanın Türkiye ve Ermenistan arasındaki gündem maddelerini ele aldığı, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

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