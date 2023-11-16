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  • Bakan Fidan'dan Batılı ülkelere ''Gazze'' tepkisi: Vahşet karşısında sessizliğe büründüler
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Bakan Fidan'dan Batılı ülkelere ''Gazze'' tepkisi: Vahşet karşısında sessizliğe büründüler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki 'yasa dışı kuşatmanın, insanlık dışı saldırıların halen sürmesinin utanç verici' olduğunu belirterek, 'Daha da vahim olan İsrail üzerinde nüfuz sahibi Batılı ülkelerin Gazze'deki vahşet karşısında tam bir sessizliğe bürünmeleridir.' dedi.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 13:04 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan Batılı ülkelere ''Gazze'' tepkisi: Vahşet karşısında sessizliğe büründüler
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Fidan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Mevkidaşıyla "Gazze'deki İsrail vahşetini de ele aldıklarını" kaydeden Fidan, "Gazze'deki yasa dışı kuşatmanın, insanlık dışı saldırıların halen devam etmesi utanç vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, "Daha da vahim olan İsrail üzerinde nüfuz sahibi Batılı ülkelerin Gazze'deki vahşet karşısında tam bir sessizliğe bürünmeleridir." ifadesini kullandı.

Batı dünyasını "moral değerlere sahip çıkmaya, Gazze'de alenen işlenen insanlık suçuna ortak olmamaya" çağıran Fidan, "İsrail'in Gazze'deki hukuk tanımazlığı, sivilleri topyekün hedef alması karşısında sessiz kalmak dünyanın başka yerlerinde de hukukun ihlaline yeşil ışık yakmakla eş anlamlıdır." diye konuştu.

Fidan, Türkiye'nin "bu katliamın durması ve bu vahşetin son bulması için yoğun çaba harcadığını" vurguladı.

  • Hakan Fidan
  • Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Konakoviç
  • Bakan Fidan

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