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Bakan Fidan'dan Brezilya'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'da düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında, birçok ülkeden mevkidaşlarıyla görüştü.

AA7 Temmuz 2025 Pazartesi 19:41 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan Brezilya'da diplomasi trafiği
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'da düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen zirve kapsamında, kazak mevkidaşı Nurtleu ile bir araya geldi.

BAKAN FİDAN LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Zirvesi marjında bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik konular ile enerji alanındaki iş birliği başlıkları ele alındı.

İsrail'in bölgede artan saldırganlığının yarattığı riskler değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, Gazze'deki gelişmeler, İran'ın nükleer faaliyetleri, Afganistan'daki durum ve diğer bölgesel meseleler ele alındı.

BAKAN FİDAN, BRICS LİDERLER ZİRVESİ'NDE AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çektirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katıldı. Fidan, katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.

  • BREICS Zirvesi
  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
  • Diplomatik Görüşmeler

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