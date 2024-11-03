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Bakan Fidan'dan Cibuti'de yoğun diplomasi trafiği: Türkiye-Afrika ortaklığı kapsamında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Fidan, Afrika kıtasından çeşitli ülkelerin bakanları ile bir araya gelerek işbirliğini artırma hedefiyle temaslarda bulundu.

DHA3 Kasım 2024 Pazar 09:19 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan Cibuti'de yoğun diplomasi trafiği: Türkiye-Afrika ortaklığı kapsamında kritik görüşme
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Bakan Fidan, Cibuti'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Yusuf ile görüştü.

BAKAN FİDAN, AFRİKA BİRLİĞİ KOMİSYONU BAŞKANI MUHAMMED İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile bir araya geldi.

Bakan Fidan'ın, Cibuti'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında AfB Komisyonu Başkanı Muhammed ile görüştüğü bildirildi.

BAKAN FİDAN, MORİTANYA DIŞİŞLERİ BAKANI MERZUK İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Cibuti'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında Moritanyalı mevkidaşı Merzuk ile görüştü.

BAKAN FİDAN, BURUNDİ DIŞİŞLERİ VE KALKINMA İŞBİRLİĞİ BAKANI SHINGIRO İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Burundi Dışişleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Albert Shingiro ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Cibuti'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında Burundi Dışişleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Albert Shingiro ile görüştü.

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