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Bakan Fidan'dan Dakka'da diplomasi trafiği: Başbakan Rahman tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'in başkenti Dakka'daki temasları kapsamında Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman tarafından kabul edildi.

İHA6 Haziran 2026 Cumartesi 10:27 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan Dakka'da diplomasi trafiği: Başbakan Rahman tarafından kabul edildi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'in başkenti Dakka'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan temasları kapsamında Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman tarafından kabul edildi. Görüşmede, Türkiye-Bangladeş arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel görüşmelere ilişkin başlıklar ele alındı.

BAKAN FİDAN'IN BANGLADEŞ TEMASLARI

Fidan Bangladeş'teki temasları çerçevesinde dün Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile bir araya gelmişti. Fidan ayrıca, Bangladeş Kültür Bakanı Nitai Roy Chowdhury görüşmüş ve Türkiye ile Bangladeş Hükümetleri arasında Kültürel Varlıkların Korunması Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzalamıştı.

Dışişleri Bakanı Fidan, daha sonra Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etmiş ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini incelemişti.

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