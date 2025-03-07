Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Cidde'de kritik temaslar

Suudi Arabistan temaslarına başlayan Dışişleri Bakanı Fidan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nurtleu ile Cidde kentinde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Kazakistanlı mevkidaşı Nurtleu ile Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında görüştüğü bildirildi.

MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ile Abdulati'nin, Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında görüştüğü bildirildi.