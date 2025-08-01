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Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği... Gündem: Gazze

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Gazze ve Suriye konulu diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda, Gazze ve Suriye'deki son durumu görüştü.

AA1 Ağustos 2025 Cuma 17:25 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği... Gündem: Gazze
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze'deki durum ele alındı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilen karar çerçevesinde Filistin devletinin tanınması için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Öte yandan görüşmede, Suriye'deki son durumla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

BAKAN FİDAN KATARLI MEVKİDAŞI AL SANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar hakkında telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Al Sani telefonda görüştü.

Görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.

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