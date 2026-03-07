İSTANBUL 12°C / 4°C
  Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! İran'daki gelişmeler masada
Güncel

Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! İran'daki gelişmeler masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı kapsamında Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

7 Mart 2026 Cumartesi 15:31
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Fidan, TDT Gayriresmi Toplantısı kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile İstanbul'da görüştü.

Bakan Fidan'ın toplantı kapsamında heyet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Akşam saatlerinde Dışişleri Bakanı Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilmesi öngörülen toplantıya, Bayramov'un yanı sıra Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katılacak.

FİDAN, ÖZBEKİSTANLI MEVKİDAŞI SAİDOV İLE İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Toplantısı kapsamında Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov ile bir araya geldi.

