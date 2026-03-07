Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! İran'daki gelişmeler masada

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Fidan, TDT Gayriresmi Toplantısı kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile İstanbul'da görüştü.

Bakan Fidan'ın toplantı kapsamında heyet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Akşam saatlerinde Dışişleri Bakanı Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilmesi öngörülen toplantıya, Bayramov'un yanı sıra Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katılacak.



FİDAN, ÖZBEKİSTANLI MEVKİDAŞI SAİDOV İLE İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜ

