Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Orta Doğu'daki gelişmeler masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefon görüşmesinde, bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ayrıca, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile telefonda görüştü.