Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Antalya Diplomasi Forumu Resmi Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Birbirini tetikleyen eş zamanlı ve çok boyutlu krizlerle karşı karşıyayız. Böylesi dönemlerde ilk ve acil görev ateşi söndürmektir.

Küresel sorunlar ortak akılla çözülecek.

— Star Gazetesi (@stargazete) April 17, 2026

Son 3 yılda Gazze'deki soykırımla başlayan ardından Suriye ve Lübnan'a sıçrayan İsrail yayılmacılığı, küresel güvenliği doğrudan tehdit eder hale gelmiştir.

İnsanlık ödediği ağır bedellerin ardından şu hakikati tekrar hatırlamaktadır; adil olmayan uluslararası sistem krizleri çözemez, erteler ve daha da yıkıcı hale getirir.

Böylesi dönemlerde öncelikle ateşin sönmesi gerekiyor. Ateşkes kalıcı barışa dönmelidir.

Adil olmayan sistem kriz çözemez.

Barış süreçleri düzen bozucuların insafına bırakılmamalıdır.

Artık bölgemizin savaşa tahammülü yok.

Güçlü bir bölgesel barış vizyonu oluşturmalıyız.