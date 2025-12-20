Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Miami şehrinde Gazze barış planı konusundaki temaslarını basın mensuplarına değerlendirdi

-Yapılan tartışmalar, varılan mutabakatlar umut verici

— (Gazze planı) Birinci aşamanın artık tamamlanmış olmasından dolayı artık ikinci aşamaya geçmenin parametreleri konuşuluyor

— İsrail'in ateşkes ihlalleri inanılmaz şekilde süreci daha zor hale getiriyor. Bütün taraflar bu konuda mutabakat içerisinde

— Gazze'nin yeniden imarı konusunda bir ön çalışma var. O sunuldu. Onun üzerinden bir ön tartışma yaptık

— Gazze, Gazzeliler tarafından yönetilmeli. Toprakları hiçbir şekilde bölünmemeli. Gazze'de yapılacak her şey Gazzeliler için yapılmalı

— Gazze'nin yönetiminin teknokratlardan oluşan bir komiteye devri konusunda takvimlendirme nasıl olabilir, onun tartışmalarını yaptık

— Barış Kurulu ve onunla ilgili devam eden çalışmalar var. Nasıl hayata geçeceği konusunda devam eden paralel tartışmalar var

— (Uluslararası İstikrar Gücü) Kendi perspektifimizden anlatma, tartışma imkanımız oldu. Diğer perspektifleri de dinledik. Üst düzeyde, şu ana kadar Şarm el Şeyh'den sonraki en önemli görüşmeydi

— İnsani yardımlar konusu çok önemli. Cumhurbaşkanımız da bu konuda çok hassas. Kış yaklaşıyor