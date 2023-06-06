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Bakan Fidan'dan ilk paylaşım: Milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Köklü geleceğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz' dedi.

6 Haziran 2023 Salı 15:21 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan ilk paylaşım: Milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, göreve gelmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini İbrahim Kalın'a devrettiğini ifade eden Fidan, Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Hakan Fidan, "Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz." dedi.

MİT BAŞKANLIĞINDA DEVİR TESLİM

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi.

MİT Başkanlığı'nda bugün yapılan törende İbrahim Kalın, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı.

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