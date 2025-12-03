İSTANBUL 16°C / 7°C
Güncel

Bakan Fidan'dan İngiltere'ye Gazze mesajı: İsrail'e baskı kurulmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile Brüksel'deki görüşmesinde, Gazze'deki insani kriz ve ateşkesin sürdürülebilirliği konularına dikkat çekti.

AA3 Aralık 2025 Çarşamba 13:56 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile Brüksel'de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Cooper, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüştü.

Görüşmede, Gazze'deki durum ele alınırken Bakan Fidan, Gazze'de ateşkesin sürdürülebilir hale gelmesi ve ihtiyaç duyulan insani yardımın bölgeye girişine izin verilmesi için İsrail'e baskı uygulanması gerektiğini ifade etti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı bitirmeye yönelik müzakerelerde gelinen noktanın da değerlendirildiği görüşmede, Fidan, bulunacak çözümün adil ve kalıcı olması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede, Suriye ve Lübnan'daki durum da ele alındı.

