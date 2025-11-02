Bakan Fidan'dan Irak'ta diplomasi trafiği!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak temaslarını sürdürüyor.

BAKAN FİDAN, IRAK BAŞBAKANI ES-SUDANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, başkent Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü.

TÜRKİYE İLE IRAK ARASINDA "MEKANİZMA BELGESİ" İMZALANDI

Kabulün ardından Bakan Fidan ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin tarafından "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Projelerin Finansmanı için Mekanizma Belgesi" imzalandı.

BAKAN FİDAN, IRAKLI MEVKİDAŞI HÜSEYİN İLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Fidan, Irak'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bağdat'ta bir araya geldi.

BAKAN FİDAN, IRAK CUMHURBAŞKANI REŞİD TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, başkent Bağdat'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyeti kabul ederek, su ve çeşitli alanlardaki işbirliği olanaklarını ve bölgesel güvenlik ve istikrar çabalarını ele aldı.

Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi, görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, çeşitli alanlardaki işbirliği olanakları, bölgedeki gelişmeler ile bölgesel güvenlik ve istikrarı güçlendirmeye yönelik çabalar ele alındı.

Irak Cumhurbaşkanı Reşid, ülkesinin açılım ve ortaklık geliştirme politikasına, ayrıca bölge ülkeleri ve dünya ile iyi komşuluk ilişkileri kurma yaklaşımına bağlı olduğunu vurguladı.

Dicle ve Fırat nehirlerinde Irak'ın kazanılmış su haklarını garanti altına alacak adil bir su politikası benimsenmesi gerektiğini dile getiren Reşid, su kaynaklarının yönetiminin iyileştirilmesi, israfın azaltılması ve sürdürülebilir su güvenliğinin sağlanması yönündeki işbirliğinin de önemine dikkati çekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Türkiye'nin Irak ile ikili ilişkileri güçlendirme ve çeşitli alanlarda yeni işbirliği ufukları açma konusundaki kararlılığını vurgulayarak, iki ülke arasında karşılıklı çıkarları destekleyecek, iletişim ve koordinasyonu artıracak fırsatların genişletilmesi gerektiğini belirtti.

BAKAN FİDAN, IRAK TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI MEŞHEDANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, Bağdat'taki temasları çerçevesinde Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile bir araya geldi.

BAKAN FİDAN, IRAK YÜKSEK YARGI KONSEYİ BAŞKANI ZEYDAN İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'a resmi ziyaret kapsamında, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile görüştü.