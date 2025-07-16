Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gayriresmi Kıbrıs toplantısı için bulunduğu New York'ta, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Suriye'de yaşanan gelişmelerden sonra harekete geçtiklerini vurgulayan Fidan, "Görüşlerimizi bu konuya ilişkin önerilerimizi istihbarat teşkilatımız üzerinden İsraillilere ilettik. Suriye'de bir istikrarsızlık istemediğimizi." dedi.

"İSRAİL İÇİNDE ÇOK TEHLİKELİ BİR DURUM"

Fidan, "İsrail yol yakınken istikrarsızlık oluşturan politikalardan vazgeçmeli. Herkesin ateşe atıldığı bir durum. Başta Amerika, Avrupa Birliği, bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası camianın büyük bir hassasiyet gösterip İsrail'e dur demesi gerekiyor. Aksi takdirde bölgede istenmeyen sonuçların ortaya çıkacağını söylemek mümkün." açıklamalarında bulundu.

"BÖLGEDE İSTENMEYEN SONUÇLARIN ORTAYA ÇIKACAĞINI SÖYLEMEK MÜMKÜN"

Başta ABD olmak üzere uluslararası camianın İsrail'e dur demesi gerektiğine dikkat çeken Fidan, "Bölgede istenmeyen sonuçların ortaya çıkacağını söylemek mümkün" ifadelerini kullandı.

Bölge ülkeleri ile yakın diyalog içerisinde olduklarının altını çizen Fidan, "Ürdün ile yakın koordinasyon içerisindeyiz." sözlerini söyledi.

"KRİTİK VE HASSAS SÜRECİ DAHA DA SURİYE'DE SIKINTILI HALE GETİRMESİNLER"

Bakan Fidan, Süveyda çatışmaları ile ilgili, "YPG'nin hareketlilik içerisinde olduğuna ilişkin duyumlar da alınıyor. Onlara da mesajımız aman diyeyim, yani buradaki karışıklığı fırsat bilip istenmeyen bir duruma girişmesinler. Var olan kritik ve hassas süreci daha da Suriye'de sıkıntılı hale getirmesinler. Yapıcı bir rol oynasınlar. Aksi takdirde fırsatçılık beraberinde büyük bir riski getirir." dedi.

"BAZI SENARYOLAR VAR, FİKİRLER VAR AKLIMIZDA"

Fidan, BM'deki Kıbrıs görüşmeleri ile ilgili, "Türklerin ve haklarının yok sayıldığı bir denklemi de kabul etmemiz söz konusu değil. Mevcut statükonun şu ana kadar Türklerin haklarını hiçe saydığı bir ortamı hazırladığını hep gördük. Müzakereden kaçan ülke değiliz. Bazı senaryolar var, fikirler var aklımızda." ifadelerini kullandı.