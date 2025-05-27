Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İkili ilişkilerimizi derinleştirmek arzusundayız. Görüşmelerimiz verimli geçti.

Görüşmelerimizde Rusya-Ukrayna savaşını konuştuk. Takasın geçtiğimiz hafta tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Müzakerelerin ateşkese ve ardından kalıcı barışa evirilmesini umut ediyoruz.

Sayın Putin bizzat yetkilendirdiği bir heyeti İstanbul'a göndererek müzakerelerden nispeten pozitif sonuçlar elde edilmesini mümkün kılmıştır.

#CANLI Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Sayın Putin bizzat yetkilendirdiği bir heyeti İstanbul'a göndererek müzakerelerden nispeten pozitif sonuçlar elde edilmesini mümkün kılmıştır pic.twitter.com/fHP7EdZzgt — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 27, 2025

Suriye'de istikrar konusunda gelişmeler var. Bu yaptırımların kaldırılmasını teminen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük

Görüşmelerde Gazze'deki gelişmeleri de konuştuk. İnsanlık dramı bir an önce sona ermeli.

Türkiye ve Rusya olarak Suriye'nin birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması için çalışmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız savaşın başından beri uluslararası kamuoyuna çok güçlü bir barış çağrısı yapmakta çünkü aynı bölgede yaşıyoruz, her iki tarafın da mutabık kalacağı bir şekilde çözülmesi arzumuzdur.

Dünyanın her yerindeki sivillerin, masumların çektiği acıyı dindirmek, insanlık dramını sona erdirmeyi biz kendimize bir görev olarak görüyoruz.

Ev sahipliğine hazır olduğumuzu her zaman ifade ettik. Bunun bölgemiz ve dünya barışı için görev olduğunu düşünüyoruz.

Bizler, bakanlar düzeyinde, diğer düzeylerde iki lider tarafından ortaya konulan iradenin somut neticelere ulaşacak şekilde hayata geçirilmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

#CANLI Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Bizler, bakanlar düzeyinde, diğer düzeylerde iki lider tarafından ortaya konulan iradenin somut neticelere ulaşacak şekilde hayata geçirilmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz pic.twitter.com/8LfzlJ7zmp — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 27, 2025

Gazze'deki soykırım ve insanlık dramının bir an önce durması gerekiyor. Aksi halde İsrail'i de içine alacak bir kaosun önüne geçilmesi mümkün değil.

Lavrov'un açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye'yle Filistin konusunda ortak görüşe sahibiz. Gazze ve Batı Şeria'da olanlar kabul edilemez.

Ukrayna saldırılarına devam etti. Ukrayna saldırılarında kayıplarımız ve yaralılarımız var. Batı Ukrayna'nın devam eden saldırılarını görmek istemiyor.

ABD mesaj göndermek istiyorsa direkt söyleyebilir. Dedikodu yapmasına gerek yok.

Avrupa barış sürecini baltalamaya çalışıyor. Trump ise müzakerelerin devamından yana.

Ukrayna ile müzakerelerin ikinci turu için yine Türk dostlarımıza başvurabiliriz.