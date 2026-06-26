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Bakan Fidan'dan Kanada çıkarması... Nükleer tesisi ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada ziyareti kapsamında Kanadalı mevkidaşı Anita Anand ile birlikte Toronto'daki Darlington Nükleer Tesisi'ne giderek incelemelerde bulundu. Ziyaret, Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki stratejik adımları açısından dikkat çekti.

AA26 Haziran 2026 Cuma 00:32 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan Kanada çıkarması... Nükleer tesisi ziyaret etti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada temasları çerçevesinde önemli bir adım attı. Fidan, Kanadalı mevkidaşı Anita Anand ile birlikte Toronto'daki Darlington Nükleer Tesisi'ni ziyaret ederek enerji diplomasisinde yeni bir sayfa açtı. Ziyaret, Türkiye'nin nükleer enerji stratejisi açısından kritik bir hamle olarak değerlendirildi.

FİDAN VE ANAND'DAN DARLİNGTON'A ORTAK ZİYARET

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'da Darlington Nükleer Tesisi'ni ziyaret etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Kanada ziyareti kapsamında, Toronto'da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile Darlington Nükleer Tesisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

TÜRK KÖKENLİ MİLLETVEKİLİNİ KABUL ETTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Parlamentosundaki Türk kökenli Oakville West Milletvekili Şima Açan'ı Toronto'da kabul etti.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Kanada ziyareti kapsamında Açan ile Toronto'da bir araya geldi.

  • Hakan Fidan
  • Darlington Nükleer Tesisi
  • Kanada ziyareti
  • nükleer enerji
  • Anita Anand

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