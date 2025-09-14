Bakan Fidan'dan Katar'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu başkent Doha'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu başkent Doha'da Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ile bir araya geldi.

IRAK DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD HÜSEYİN İLE BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Doha'da, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI MOHAMMAD ISHAQ DAR İLE BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Doha'da, Pakistan Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar ile bir araya geldi.