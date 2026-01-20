İSTANBUL 7°C / 1°C
  Bakan Fidan'dan kritik görüşme! Sinop Nükleer Santrali masada
Güncel

Bakan Fidan'dan kritik görüşme! Sinop Nükleer Santrali masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın mevkidaşı Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho ile görüşecek. Fidan'ın mevkidaşı ile Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi başta olmak üzere nükleer ve yenilenebilir enerji alanlarında işbirliği imkanlarını görüşmesi bekleniyor.

20 Ocak 2026 Salı 14:28
Bakan Fidan'dan kritik görüşme! Sinop Nükleer Santrali masada
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Güney Koreli mevkidaşı Cho ile yarın görüşecek.

Fidan'ın görüşmede, Türkiye ile Güney Kore arasında Kore Savaşı yıllarına dayanan tarihi dostluk ışığında gelişen ilişkilerin olumlu ilerleyişinden duyulan memnuniyeti dile getirmesi ve özellikle son dönemde ivme kazanan karşılıklı üst düzey ziyaretlerin önemine değinmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve MIKTA (Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye, Avustralya) başta olmak üzere, uluslararası platformlardaki çok taraflı işbirliğinin önemini vurgulaması beklenen Fidan'ın, iki ülke arasında istikrarlı şekilde artan ikili ticaretin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirmesi öngörülüyor.

Fidan'ın, Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi başta olmak üzere, özellikle nükleer ve yenilenebilir enerji alanlarında işbirliği imkanlarını ele alması bekleniyor.

Yapay zeka, çığır açan teknolojiler, yarı iletkenler, biyoteknoloji, batarya teknolojisi, bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik ortak Ar-Ge projelerinin hayata geçirilmesine yönelik fırsatları gündeme getirmesi beklenen Fidan'ın, iki ülke arasında başarıyla yürütülen Altay Ana Muharebe Tankı Projesi'ndeki işbirliğinden hareketle, savunma sanayii alanında başta insansız hava araçları, denizaltılar, füzeler ve hava savunma sistemleri olmak üzere çeşitli ortak proje imkanlarını gözden geçirmesi öngörülüyor.

Fidan'ın, iki ülke halkları arasındaki kardeşlik bağının turizm alanındaki ilişkilerin derinleştirilmesinde önemli bir potansiyel barındırdığına dikkat çekmesi bekleniyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı, Filistin, Suriye, İran ve diğer güncel bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunulması beklenilen görüşmede, Ukrayna, Suriye ve Filistin'in yeniden imarı ile Orta Asya ve Afrika ülkelerindeki işbirliği fırsatlarına değinilmesi öngörülüyor.

- TÜRKİYE-GÜNEY KORE İLİŞKİLERİ

İki ülke arasındaki siyasi ilişkiler, Türkiye'nin Güney Kore'yi 11 Ağustos 1949'da bağımsız bir devlet olarak tanımasıyla başladı ve diplomatik ilişkiler 1957'de tesis edildi.

Türkiye, 1950'de başlayan Kore Savaşı'nda Güney Kore'ye destek amacıyla BM Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda asker gönderen ilk ülkeler arasında yer aldı, savaş süresince ve izleyen dönemde 23 bine yakın Türk askeri Güney Kore'de görevlendirildi.

İki ülke arasındaki ilişkiler, 2012'de stratejik ortaklık seviyesine yükseltildi ve 2027'de diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümü idrak edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'yi son olarak 2-3 Mayıs 2018'de ziyaret etti. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ise 24-25 Kasım 2025'te Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Ziyaret vesilesiyle iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı ve ayrıca "Türkiye ve Kore Cumhuriyeti Arasındaki Stratejik Ortaklık Hakkında Ortak Beyan" yayımlandı.

Güney Kore, Asya-Pasifik bölgesinde Türkiye'nin Çin'den sonra ikinci büyük ticaret ortağı ve 2024'te iki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 10,3 milyar dolara ulaştı. İki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması da bulunuyor.

