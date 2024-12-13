Bakan Fidan'dan kritik Suriye açıklaması: Ruslar tüm unsurlarını çekiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV'de gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin yarından itibaren faaliyete geçeceğini açıkladı. Fidan ayrıca, İsrail'e, Golan'daki işgal provokasyonundan vazgeçmeleri için haber yolladıklarını ve bunun tehlikeli bir strateji olduğunu söyledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye riskleri görüyordu. Başlatmak istediğimiz süreçlere rejim arkasını döndü. Biz onlara samimi çağrı yapmıştık, şartımız yoktu.

Minimum can kaybı olması için 2 önemli önemli aktör Rusya ve İran ile görüşmeler sürdürerek bunun kansız bir şekilde olmasının yolunu açtık

Ruslar taktik olarak alana yayılmış tüm unsurlarını çekiyor. Üslere döndüler. Bazı malzemeleri Rusya'ya taşıyacaklar. Süreç nasıl işleyecek göreceğiz. Konuşulacak tüm bunlar. Takip edeceğiz kaçarı yok