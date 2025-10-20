İSTANBUL 20°C / 10°C
20 Ekim 2025 Pazartesi
Güncel

Bakan Fidan'dan Lüksemburg'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Fidan, AB Bakanlar Konseyi Toplantısı için geldiği Lüksemburg'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Fidan AB Komiseri Kos, Fransalı mevkidaşı Barrot ve Romanyalı mevkidaşı Toiu ile görüştü.

20 Ekim 2025 Pazartesi 13:58
Bakan Fidan'dan Lüksemburg'da diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Fidan, AB Bakanlar Konseyi Toplantısı için geldiği Lüksemburg'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

BAKAN FİDAN, ROMANYALI MEVKİDAŞI TOİU İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu Bakanlar Toplantısı kapsamında bulunduğu Lüksemburg'da, Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile görüştü.

BAKAN FİDAN, FRANSALI MEVKİDAŞI BARROT İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu Bakanlar Toplantısı kapsamında bulunduğu Lüksemburg'da, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile görüştü.

BAKAN FİDAN, AB KOMİSERİ KOS İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi Toplantısı için geldiği Lüksemburg'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, AB Komşuluk ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile görüştü.

  • Dışişleri Bakanı Fidan
  • AB Bakanlar Konseyi
  • lüksenburg

