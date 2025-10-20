Bakan Fidan'dan Lüksemburg'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Fidan, AB Bakanlar Konseyi Toplantısı için geldiği Lüksemburg'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu Bakanlar Toplantısı kapsamında bulunduğu Lüksemburg'da, Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile görüştü.

BAKAN FİDAN, FRANSALI MEVKİDAŞI BARROT İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile görüştü.

BAKAN FİDAN, AB KOMİSERİ KOS İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi Toplantısı için geldiği Lüksemburg'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, AB Komşuluk ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile görüştü.