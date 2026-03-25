25 Mart 2026 Çarşamba / 7 Sevval 1447
Güncel

Bakan Fidan'dan muhalefete açık ders: Günübirlik reflekslerle hareket edenler Türkiye'yi anlayamaz

Dışişleri Bakanı Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla muhalefetin Türkiye'nin dış politikasına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Bakan Fidan, 'Türkiye'nin dış politikası günübirlik reflekslerle değil, milletimizin çıkarlarını merkeze alan bağımsız bir iradeyle, devlet aklıyla ve stratejik öngörüyle şekillenmektedir' dedi

İHA25 Mart 2026 Çarşamba 21:08
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü ve dirayetli liderliğinde Türkiye; sözü dinlenen, ağırlığı hissedilen ve dengeleri etkileyen bir aktör konumuna taşınmıştır. Türkiye'nin dış politikası günübirlik reflekslerle değil, milletimizin çıkarlarını merkeze alan bağımsız bir iradeyle, devlet aklıyla ve stratejik öngörüyle şekillenmektedir" ifadelerini kullandı.

Hiçbir ithamın Türkiye'nin ortaya koyduğu çabaları gölgeleyemeyeceğini vurgulayan Fidan, "Devlet yönetmenin sorumluluğuyla attığımız adımları görmezden gelmek, yaptığımız açıklamaları çarpıtmak, kötü niyetin ve milletimize karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmayan sağduyusuz zihinlerin ürünüdür. Bölgemizdeki krizlere soğukkanlılıkla yaklaşıp, barış ve istikrar için sorumluluk üstlenmekteyiz. Türkiye, doğru bildiğini her zaman net biçimde tüm taraflara söyleyebilmiş bir ülkedir. Hakikatten kopuk ithamlar bugün olduğu gibi sadece söyleyeni yorar; samimiyetle gayret eden Türkiye'nin ortaya koyduğu çabayı gölgeleyemez" dedi.

