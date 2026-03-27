27 Mart 2026 Cuma / 9 Sevval 1447
Bakan Fidan'dan müzakere açıklaması: Bir aşamaya gelindi gibi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İsrail İran gerginliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Savaşın sona ermesi için müzakerelerin başladığını belirten Fidan, 'Bir aşamaya gelindi gibi' dedi.

HABER MERKEZİ27 Mart 2026 Cuma 21:28 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber'de Orta Doğu'daki gerilime ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Fidan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Savaşın aslında ortaya koyduğu tehdidi diğer aktörler de görmüş durumda. Şimdi müzakerelerde bir aşamaya gelindi gibi. Yani en azından müzakereler başladı Pakistan üzerinden mesaj aktarımı var. Bunu hani Amerikalılar bizimle de koordine ediyorlar, konuşuyoruz. İranlıları da bu konuda bilgilendiriyoruz. Bugün yine hem diğer tarafla hem İranlılarla uzun görüşmelerimiz oldu. Tarafların nerede durduğunu, neler beklentisi, hangi türden beklentiler içerisinde olduğunu daha rahat anlamaya çalışıp uygun mesajları vermeye çalışıyoruz ama şunu söyleyebilirim tabii detaylara girmeden; şu anki müzakere pozisyonları iki tarafın da savaş öncesi müzakere pozisyonlarından farklı ister istemez. Hele İranlılarınki çok daha farklı olacak çünkü savaştan önce İran müzakereye girerken tam da bu olmasın diye giriyordu. Şimdi aslında savaş epey bir noktaya geldi, belli bir yıkımı oldu İran üzerinde de. Artık müzakereden talep edilenler tabii ki daha farklı olacak. Bu da aradaki arabulucuların biraz daha işini zorlaştıran bir durum. Ama inşallah umudumuzu kaybetmeden çalışmaya devam.

ÖNERİLEN VİDEO

İlk test Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında! Bakan Uraloğlu detayları 24'e anlattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
