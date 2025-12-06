Dışişleri Bakanı Fidan, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Doha Forum 2025'te AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Gazze konusunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkesin büyük bir hassasiyete sahip olduğunu belirten Fidan, "Bu hassasiyetin gereği olarak çok somut ve pratik adımları hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki savaşın durdurulması konusunda gösterilen çabaya değinen Fidan, "İnsani ve diplomasi alanında, özellikle savaşın durdurulması ve barış planının hayata geçmesi için muazzam bir çaba var ortada. Diğer taraftan ise İsrail'in niyeti aynı oranda negatif. Bu süreci bir şekilde yönetmek gerekiyor." şeklinde konuştu.

Fidan, barış anlaşmasını ilerletme konusunda koordinasyonu sağlayacak mekanizmaları hayata geçirme iradelerinin sürdüğünü, bu kapsamda yakın diyaloğun devam ettiğini dile getirerek, "Bölgedeki dostlarımızla, ortaklarımızla ABD ve Avrupalı dostlarımızla bir araya gelip Gazze'deki barış planının bir an önce hataya geçmesi ve bu insani dramın nihayete ermesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan ayrıca forumda yer alan AA'nın, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan görsellerin yer aldığı "Kanıt" ile Gazze'deki gazetecilerden, iletişimcilerden, sağlık görevlilerinden ve mağdurlardan oluşan tanıklıklara yer verilen "Tanık" ve Gazze'deki suçlara karışan, bizzat faili olan ya da destek vermek suretiyle bu suçlarda payı olanların anlatıldığı "Sanık" kitaplarını da inceledi.

"(AA'nın 'Tanık' ve 'Kanıt' ve 'Sanık' kitapları) Gazze'de yaşananlar hakkında pek çok bilgi barındırıyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." diyen Fidan, AA'nın Doha Forum'un global iletişim ortağı olmasından memnuniyet duyduklarını vurguladı.

DOHA FORUM 2025

Bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı saygın bir diplomasi forumu olan Doha Forumu, bu yıl "Adalet Harekete Geçiyor: Vaatlerden İlerlemeye" temasıyla düzenleniyor.

Foruma, devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, uluslararası kuruluşların üst düzey yetkilileri, düşünce kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve uzmanlar katılıyor.

Forum kapsamında "Gazze Hesaplaşması: Küresel Sorumlulukların ve Barışa Giden Yolların Yeniden Değerlendirilmesi", "Stratejik İzolasyon Çağında Körfez-Avrupa Birliği (AB) İlişkileri", "İki Uçlu Kılıç Olarak Yapay Zeka: Askeri Alanda Sorumlu Kullanım Stratejileri" ve "ABD-Çin İlişkileri: Değişen Küresel Düzenin Riskleri ve Fırsatları" başlıklı oturumlar düzenlenecek.

Bu yılki foruma, 150'den fazla ülkeden 6 binden fazla kişi katılıyor.

Doha Forum'un global iletişim ortakları arasında Anadolu Ajansı (AA), içerik ortakları arasında ise Antalya Diplomasi Forumu (ADF) yer alıyor.

Doha Forum, paydaşların bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmasına ve dünyadaki krizlere çözüm önerisi sunmasına ortam sunmayı amaçlıyor.