Bakan Fidan'dan ''savaşı durdurmaya yönelik'' barış diplomasisi: Peş peşe kritik görüşmeler

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan bugün peş peşe kritik telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve ABD'li yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Erakçi, Abdulati, Kallas ve ABD'li yetkililerle görüşmelerinde "savaşı durdurmaya yönelik adımlar" ele alındı.