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Bakan Fidan'dan Sırbistan'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Rasim Ljajic, Sırbistan Uzlaşma, Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı Usame Zukorliç ve Sancak Demokratik Eylem Partisi Yeni Pazar Milletvekili Ahmedin Skrijelj ile görüştü.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 21:10 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan Sırbistan'da diplomasi trafiği
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Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre Fidan, Sırbistan ziyareti kapsamında Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği'nde Sırbistanlı yetkililerle bir araya geldi.

Usame Zukorlic ve Hakan Fidan

Sırbistan Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Rasim Ljajic'i elçilikte kabul eden Fidan, Sırbistan Uzlaşma, Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı ve Adalet ve Uzlaşma Partisi Genel Başkanı Usame Zukorliç ile de görüştü.

Fidan, Sancak Demokratik Eylem Partisi Yeni Pazar Milletvekili Ahmedin Skrijelj'i de elçilikte kabul etti.

Ahmedin Şkriyel ve Hakan Fidan

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