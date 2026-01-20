İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2026 Salı / 2 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2897
  • EURO
    50,8424
  • ALTIN
    6585.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Fidan'dan ''Suriye'' mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Güncel

Bakan Fidan'dan ''Suriye'' mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Biz 10 Mart Mutabakatını nasıl desteklediysek, 18 Ocak Mutabakatını da destekliyoruz. Esas itibariyle bizim baktığımız konu bir mutabakat olması' dedi.

AA20 Ocak 2026 Salı 14:19 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan ''Suriye'' mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Toplantısı vesilesiyle değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bakan Fidan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"18 OCAK MUTABAKATINI DESTEKLİYORUZ"

"10 Mart mutabakatını nasıl desteklediysek 18 Ocak mutabakatını da destekliyoruz. Esas itibariyle bizim baktığımız konu bir mutabakat olması. Türkiye olarak belli konularda rezervimiz olsa da aslında bunu bir kenara bırakıp, mutabakatı desteklemeyi daha öncelikli bir politika olarak tercih ediyoruz.

"KÜRT KARDEŞLERİMİZİN HAKLARININ VERİLMESİ OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Cumhurbaşkanı Şara tarafından çıkarılan kararnameyle çok uzun yıllardır Esed döneminde belli konulardan mahrum edilmiş Kürt kardeşlerimizin haklarının verilmiş olması da fevkalade önemli. Kararname hem kültürel hakların garanti altına alınması hem vatandaşların kendilerini daha güvende hissetmesi, daha ait hissetmesi adına aslında fevkalade önemli.

"TÜRKİYE HER ZAMAN YAPICI ROL OYNAMAYA DEVAM EDECEK"

Sürekli oynanan (YPG/SDG'nin serbest bıraktığı) DAEŞ oyununun oynanmasını da büyük bir endişeyle karşılıyoruz. Büyükelçi Tom Barrack'la bir görüşme yaptık. Şam'da yaptığı görüşmelere ilişkin izlenimlerini verdi. Görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin her zaman için yapıcı rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdik. Onlar da bu konuları açıkçası takdirle karşılıyor."

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.