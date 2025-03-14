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  • Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: Teröre bulaşan bütün silahlı unsurların denklem dışına çıkması elzem
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Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: Teröre bulaşan bütün silahlı unsurların denklem dışına çıkması elzem

Suriye'deki gelişmelere değinen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Bölgede terör faaliyetlerine bulaşan bütün silahlı unsurların denklem dışına çıkması, bütün nüfusların normal bir hayata dönmesi elzem' dedi.

AA14 Mart 2025 Cuma 21:35 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: Teröre bulaşan bütün silahlı unsurların denklem dışına çıkması elzem
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Dışişleri Bakanı Fidan "(Suriye'de) Bölgede terör faaliyetlerine bulaşan bütün silahlı unsurların denklem dışına çıkması, bütün nüfusların normal bir hayata dönmesi elzem" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan ayrıca, "Biz hiçbir zaman için orada bir otonomi veya özerklik arayışına ilişkin bir taviz olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan: "(Ukrayna'da) Savaşın başlaması tarafları böldü, bitmesi de bölüyor. Başından beri Türkiye'nin dillendirdiği cümleler bugün ABD tarafından dillendiriliyor"

Fidan: (Şara ile Abdi arasında imzalanan anlaşma) Yeni yönetime telkinimiz Suriye Kürtlerinin haklarının verilmesi, bu hem Cumhurbaşkanımız hem de Türkiye için fevkalade önemli"

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