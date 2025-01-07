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Bakan Fidan'dan Suriye'ye askeri harekat sinyali: Bu doğrultuda hareket etmezlerse gereği yapılır

Şam'daki yeni yönetimin savaşmaktan korkan bir yönetim olmadığını belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Verdiğimiz ültimatom ortada. PKK kadrolarının Suriye'yi terk etmesi gerekiyor. Onlar kendilerini biliyor, isimleri bizde var. Bu doğrultuda hareket etmezlerse gereği yapılır. Gereği, askeri harekattır' dedi.

Haber Merkezi7 Ocak 2025 Salı 23:05 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan Suriye'ye askeri harekat sinyali: Bu doğrultuda hareket etmezlerse gereği yapılır
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te katıldığı programda, Esed Rejiminin kendi halkına çok acımasız olduğunu, bunun da Esed rejiminin sonunu hazırladığını söyledi.

Hakan Fidan, Ahmed Şara ile görüşmesinde "Suriye'nin komşuları açısında tehdit olmaktan çıkması, azınlıkların hayat güvenliğinin sağlanması, toprak bütünlüğü konuları başta olmak üzere maddelerimiz vardı. İlk kriz çıktığında herkes şaşkındı. Biz Türkiye olarak herkesin kabul edeceğiz bir söylemi ortaya koyduk. Herkes kabul etti. Şara'ya da bunları anlattık." dedi.

"BİZİM İKİ HUSUSUMUZ VARDI"

Şara'nın "Ben de bu fikirdeyim itirazım yok" dediğini belirten Fidan, "Bizim iki hususumuz vardı. Suriyeli kardeşlerimizin durumları, terör örgütü PKK'nın varlığının sona erdirilmesi. Bu konuları ele aldık. Şara hem sorumluluğunun farkında hem de bölgenin kendisinden beklentilerinin farkında. Rasyonel ve oturaklı bir lider. Umudum var." diye konuştu.

Suriye halkının kendinden olan bir hükümeti sahiplendiğin, hükümetin hem halka hizmet edeceğini hem de uluslararası muhataplığı olan bir hükümet olduğunu belirten Fidan, "Cumhurbaşkanımız talimat verdi, Türkiye olarak imkanların seferber edilmesiyle ilgili. Yaraların sarılması önemli. Halep'in yerle bir edilmiş durumda, yeniden imar edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Şara'yla görüşmesinde kendisine bir yol haritasının olup olmadığını sorduğunu belirten Fidan, "Devletin ismi Suriye Arap Cumhuriyeti olacak. Bayrağa bir yıldız daha eklediler. Şu anda arazideki dengeleri ele aldığımızda Ahmed Şara ve ekibi, Suriye Milli Ordusu'nun destek vermesi, askeri güvenliğin sağlaması açısından önemli bir başlangıç." dedi.

Hakan Fidan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"BU KANSIZ, PROBLEMSİZ BİR GEÇİŞ"

"Biz devlet olarak yıllardır bu konuya yönelik çeşitli çalışmalarımız var. Şimdi farklı senaryolarla yolumuza devam ediyoruz. Şimdi Suriye'deki yeni yönetimin bu sorunu sahiplenmesi ve gerekli adımları atması gerekiyor.

Görüşmeler devam ediyor, bu konuda bir takım adımların atılması gerekiyor. Buna biraz zaman vermek lazım bir müddet. Kabul etmezse ki zamana oynadıkları ortada. Bu insanlar buraya savaşarak geldiler, Şam'daki yönetim savaştan korkan bir yönetim değil.

Biz ultimatomları veya şartları söylerken eğer askeri hareket olmasını istemiyorsanız bizim tarafımızdan ya da Suriye'deki yeni yönetim tarafından bunun şartları bellidir. Bu şartları kimseden saklamadan ortaya koyuyoruz.

Uluslararası başka ülkelerden gelen teröristlerin ülkeyi, Suriye'yi terk etmesi. PKK'lı yönetim kadrosunun ülkeyi terk etmesi. Daha sonraki kadroların silahlarını bırakarak yeni sisteme dahil olmaları gerekiyor. Bu kansız, problemsiz bir geçiş.

Buna mukabil, PKK'lı olmayan aziz Suriyeli Kürtlerin canlarına halel gelmeden normal hayata katılmaları ve yaşamaları gerekiyor.

"GEREĞİ YAPILACAK, ASKERİ HAREKAT"

Gereği yapılacak, gereği askeri harekattır. Şam onlarla konuşuyor. Bir defa söyledi, bir defa daha söyleyecek, bir daha söyleyecek.

Çünkü kategorik düşmanlık yok burada. Başkasının toprağını işgal etmişsin, petrole çökmüşsün, 80 tane milletle aynı yatağa giriyorsun orada.

Bu maskaralığa artık bir son verilmesi gerekiyor. Benim için tehditsin, Suriye için tehditsin, Irak için tehditsin. En önemlisi Kürtler için tehditsin."

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