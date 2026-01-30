Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından satırbaşları:
İran'da yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekteyiz.
Bölgemizde yaralar açılması kimseye fayda getirmez. Tarafları müzakere masasına çağırıyoruz. İran'a yönelik askeri müdahaleye karşıyız.
PKK terör örgütünün son gelişmelerden istifade etmeye çalıştığını gördük. Bu durum, PKK/PJAK terör örgütünün sadece Türkiye için değil, İran için de bir tehlike oluşturduğunu bir kez daha göstermiştir.
İran'ın iç meselelerinin dış müdahale olmaksızın İran halkı tarafından barışçıl şekilde çözülmesini temenni ediyoruz.
Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini hedef alan her türlü çabanın karşısında kararlılıkla durmayı sürdürüyoruz.