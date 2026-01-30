Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İran'da yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekteyiz.

Bölgemizde yaralar açılması kimseye fayda getirmez. Tarafları müzakere masasına çağırıyoruz. İran'a yönelik askeri müdahaleye karşıyız.

PKK terör örgütünün son gelişmelerden istifade etmeye çalıştığını gördük. Bu durum, PKK/PJAK terör örgütünün sadece Türkiye için değil, İran için de bir tehlike oluşturduğunu bir kez daha göstermiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, İran'a yönelik askerî bir müdahaleye karşı olduğumuzu her fırsatta tüm muhataplarımıza aktardık.

İran'ın iç meselelerinin dış müdahale olmaksızın İran halkı tarafından barışçıl şekilde çözülmesini temenni ediyoruz.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini hedef alan her türlü çabanın karşısında kararlılıkla durmayı sürdürüyoruz.