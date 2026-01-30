İSTANBUL 13°C / 6°C
30 Ocak 2026 Cuma / 12 Saban 1447
  • Bakan Fidan'dan taraflara müzakere çağrısı: Askeri müdahaleye karşıyız
Güncel

Bakan Fidan'dan taraflara müzakere çağrısı: Askeri müdahaleye karşıyız

İstanbul'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Bölgemizde yaralar açılması kimseye fayda getirmez. Tarafları müzakere masasına çağırıyoruz. İran'a yönelik askeri müdahaleye karşıyız. İran'ın iç meselelerinin dış müdahale olmaksızın İran halkı tarafından barışçıl şekilde çözülmesini temenni ediyoruz.' dedi.

30 Ocak 2026 Cuma 14:19
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İran'da yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekteyiz.

Bölgemizde yaralar açılması kimseye fayda getirmez. Tarafları müzakere masasına çağırıyoruz. İran'a yönelik askeri müdahaleye karşıyız.

PKK terör örgütünün son gelişmelerden istifade etmeye çalıştığını gördük. Bu durum, PKK/PJAK terör örgütünün sadece Türkiye için değil, İran için de bir tehlike oluşturduğunu bir kez daha göstermiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır

 Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, İran'a yönelik askerî bir müdahaleye karşı olduğumuzu her fırsatta tüm muhataplarımıza aktardık.

İran'ın iç meselelerinin dış müdahale olmaksızın İran halkı tarafından barışçıl şekilde çözülmesini temenni ediyoruz.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini hedef alan her türlü çabanın karşısında kararlılıkla durmayı sürdürüyoruz.

"Müzakereye hazırız" ABD'ye Türkiye'den mesaj

Çatışmalar devam ederse her türlü probleme zemin hazırlıyor, teröre, kitlesel göçlere, yoksulluğa ve ne zaman biteceği belli olmayan yoğun bir istikrarsızlık dönemine zemin hazırlıyor.

