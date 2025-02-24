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Bakan Fidan'dan taraflara teklif: Barış görüşmeleri için ev sahibi olabiliriz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası ateşkes hakkında, 'Barış görüşmeleri için ev sahibi olabiliriz.' dedi.

Haber Merkezi24 Şubat 2025 Pazartesi 11:34 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan taraflara teklif: Barış görüşmeleri için ev sahibi olabiliriz
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Barış görüşmeleri için ev sahibi olabiliriz.

* Filistin'de, Lübnan'da ve Suriye'de süregelen İsrail saldırganlığının sonlandırılması için uluslararası toplumun kararlı bir duruş sergilemesi şarttır.

* Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafaza edilmesi gerektiğine inancımız tamdır. Terör örgütlerinin Suriye'de yuvalanmasına müsamaha gösterilmesi söz konusu dahi olamaz.

* (Rusya'yla) Suriye'deki ayrılıkçı hareketlerin önünün kesilmesi konusunda benzer görüşteyiz.

* Bugün Rusya-Ukrayna savaşının üçüncü yıldönümü. Biz her iki komşumuzun da barış içinde yaşamasını arzu ediyoruz. Bu savaş farklı coğrafyaları da olumsuz şekilde etkilemekte.

* ABD'nin (Rusya-Ukrayna) yeni girişimine sonuç odaklı bir yaklaşım olarak büyük önem atfetmekteyiz.

* Çözüme, iki tarafın da katılacağı müzakerelerde ulaşılabileceğine inanıyoruz. Daha önce olduğu gibi görüşmelere ev sahipliği yapmaya da hazırız

* Cumhurbaşkanımız Ukrayna'daki savaşın durması konusunda büyük bir hassasiyet göstermekte. Bu noktada Türkiye'nin elinden geleni yaptığını da görüyoruz.

* (Rusya-Ukrayna) Güvenlik garantileri yakından takip ettiğimiz bir konu. Prensip itibariyle Türkiye barışa katkıya hazırdır.

* BRICS'i yakından takip ediyoruz. Burasıyla ilgileniyoruz. Ama BRICS de kendi kurumsallaşmasını bir noktaya taşıma adına yeni üye alımını dondurmuş durumdalar. Üyelik teklifi bize gelmedi.

  • Dışişleri Bakanı Fidan
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