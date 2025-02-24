Bakan Fidan'dan taraflara teklif: Barış görüşmeleri için ev sahibi olabiliriz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Barış görüşmeleri için ev sahibi olabiliriz.

* Filistin'de, Lübnan'da ve Suriye'de süregelen İsrail saldırganlığının sonlandırılması için uluslararası toplumun kararlı bir duruş sergilemesi şarttır.

* Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafaza edilmesi gerektiğine inancımız tamdır. Terör örgütlerinin Suriye'de yuvalanmasına müsamaha gösterilmesi söz konusu dahi olamaz.

* (Rusya'yla) Suriye'deki ayrılıkçı hareketlerin önünün kesilmesi konusunda benzer görüşteyiz.

* Bugün Rusya-Ukrayna savaşının üçüncü yıldönümü. Biz her iki komşumuzun da barış içinde yaşamasını arzu ediyoruz. Bu savaş farklı coğrafyaları da olumsuz şekilde etkilemekte.

* ABD'nin (Rusya-Ukrayna) yeni girişimine sonuç odaklı bir yaklaşım olarak büyük önem atfetmekteyiz.

* Çözüme, iki tarafın da katılacağı müzakerelerde ulaşılabileceğine inanıyoruz. Daha önce olduğu gibi görüşmelere ev sahipliği yapmaya da hazırız

* Cumhurbaşkanımız Ukrayna'daki savaşın durması konusunda büyük bir hassasiyet göstermekte. Bu noktada Türkiye'nin elinden geleni yaptığını da görüyoruz.

* (Rusya-Ukrayna) Güvenlik garantileri yakından takip ettiğimiz bir konu. Prensip itibariyle Türkiye barışa katkıya hazırdır.

* BRICS'i yakından takip ediyoruz. Burasıyla ilgileniyoruz. Ama BRICS de kendi kurumsallaşmasını bir noktaya taşıma adına yeni üye alımını dondurmuş durumdalar. Üyelik teklifi bize gelmedi.