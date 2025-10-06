Bakan Fidan'dan TDT diplomasisi... Kırgız ve Azeri mevkidaşları ile görüştü

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, TDT 12. Zirvesi öncesinde düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile Azerbaycan'ın Gebele şehrinde görüştüğü belirtildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, TDT 12. Zirvesi öncesinde düzenlenecek TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında, mevkidaşı Bayramov ile Azerbaycan'ın Gebele şehrinde görüştüğü belirtildi.