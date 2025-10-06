İSTANBUL 23°C / 16°C
Bakan Fidan'dan TDT diplomasisi... Kırgız ve Azeri mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ayrı ayrı görüştü.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, TDT 12. Zirvesi öncesinde düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile Azerbaycan'ın Gebele şehrinde görüştüğü belirtildi.

BAKAN FİDAN AZERİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, TDT 12. Zirvesi öncesinde düzenlenecek TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında, mevkidaşı Bayramov ile Azerbaycan'ın Gebele şehrinde görüştüğü belirtildi.

