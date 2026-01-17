Bakan Fidan'dan telefon diplomasisi: Bölgedeki gelişmeler ele alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ve Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler ve gerginliğe neden olan meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

SUUDİ ARABİSTANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Görüşmede, son dönemde bölgesel düzeyde yaşanan gerilimler ve bunların çözümüne yönelik çabalar değerlendirildi.