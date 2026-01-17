İSTANBUL 6°C / 1°C
Bakan Fidan'dan telefon diplomasisi: Bölgedeki gelişmeler ele alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak ve Ürdünlü mevkidaşları ile telefonda görüştü. Bakan Fidan diplomasi listesine Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan'ı da ekledi. Bakan Fidan, Faysal bin Ferhan ile bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

IHA17 Ocak 2026 Cumartesi 16:15 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ve Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler ve gerginliğe neden olan meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

SUUDİ ARABİSTANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Görüşmede, son dönemde bölgesel düzeyde yaşanan gerilimler ve bunların çözümüne yönelik çabalar değerlendirildi.

