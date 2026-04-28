Bakan Fidan'dan Viyana diplomasisi: Kritik ikili görüşmeler gerçekleştirecek

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, 29-30 Nisan'da Avusturya'ya yapacağı ziyarette, Avusturya Federal Avrupa ve Uluslararası İşler Bakanı Meinl-Reisinger ile görüşecek.

Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Avusturya Başbakanı Christian Stocker tarafından kabul edilmesi, AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile görüşmesi, Viyana Diplomasi Akademisi'nde düzenlenecek konferansta hitapta bulunması ve Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi öngörülüyor.

Fidan'ın ziyaret kapsamında Avusturyalı yetkililerle gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye ile Avusturya arasındaki ikili ilişkileri siyasi, ekonomik, ticari, askeri, kültürel ve beşeri boyutlarıyla bütüncül bir yaklaşımla ele alması ve mevcut işbirliği alanlarının daha da derinleştirilmesine yönelik imkanları değerlendirmesi, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin çeşitlendirilmesi, ticaret hacminin artırılması ile karşılıklı yatırımların teşvik edilmesine yönelik mevcut potansiyele ve fırsatlara dikkati çekmesinin yanı sıra Avusturya ile enerji, dijitalleşme, bağlantısallık ve savunma sanayisi başta olmak üzere stratejik nitelik taşıyan alanlarda işbirliği potansiyelinin altını çizmesi ve bunu geliştirmeye yönelik imkanları kapsamlı şekilde ele alması bekleniyor.

Türkiye'nin Avusturya'daki Türk toplumunun huzuruna, refahına ve toplumsal uyumuna verdiği önemi vurgulaması ve bu çerçevede Türk toplumunun hak ve menfaatlerinin korunmasının öncelikli mesele olduğunun altını çizmesi öngörülen Fidan'ın, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda Türkiye'nin AB'ye tam üyelik perspektifini koruduğunu ifade etmesi, Türkiye-AB ilişkilerine stratejik perspektifle yaklaşılması, bu ilişkilerin dar siyasi hesaplara alet edilmemesinin tüm tarafların yararına olacağını belirtmesi ve ayrıca mevcut tıkanıklıkların aşılabilmesi için Türkiye-AB ilişkilerinde daha kapsamlı ve kurumsal işbirliği anlayışına ihtiyaç bulunduğunu dile getirmesi hedefleniyor.

Fidan'ın yetkililere, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında tarafların yeniden müzakere masasına dönmesine ve savaşın adil, kalıcı ve sürdürülebilir barışla sona erdirilmesine yönelik çabaları desteklemeyi sürdüreceğini ifade etmesi, İran ile ABD arasındaki çatışmanın kalıcı biçimde sona erdirilmesi amacıyla yürütülen girişimlere Türkiye'nin desteğinin devam edeceğini belirtmesi, ayrıca Hürmüz Boğazı'nda, seyrüsefer serbestisinin en kısa sürede yeniden tesis edilmesi ve savaş öncesi statükoya dönülmesinin küresel ölçekte taşıdığı önemin altını çizmesi bekleniyor.

Ayrıca İsrail'in Gazze'de ateşkes ihlallerini ve barış planını akamete uğratmaya yönelik adımlarını sürdürdüğüne dikkati çekeceği belirtilen Fidan'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik ettiğine ve işgalini sistematik biçimde genişlettiğine işaret etmesi, İsrail'in işgal ve yıkım politikalarının tüm bölgede barış ve istikrarı tehdit ettiğini vurgulaması öngörülüyor.

TÜRKİYE-AVUSTURYA İLİŞKİLERİ

Türkiye ve Avusturya arasındaki çok yönlü ve tarihi ilişkiler olumlu mecrada ilerliyor. İki ülkenin üst düzey yetkilileri arasında özellikle uluslararası konferanslar ve toplantılar marjında son dönemde görüşmeler gerçekleşti.

Avusturya Federal Avrupa ve Uluslararası İşler Bakanı Meinl-Reisinger, son olarak 5. Antalya Diplomasi Forumu'na katılmış ve Bakan Fidan'la bir araya geldi.

Avusturya'yla ikili ticaret hacmi 2025'te 4,3 milyar doları aşarken, bunun kısa vadede 5 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

Avusturya'nın Türkiye'ye doğrudan yatırımları, 2005-2025 döneminde 11,2 milyar doları aştı ve aynı dönemde Türkiye'nin Avusturya'daki yatırımları ise 887 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İki ülkenin ortak zenginliği olarak görülen, Avusturya'da yaşayan yaklaşık 350 bin nüfuslu Türk toplumu, iki ülke ilişkilerinde önemli beşeri bağ oluşturuyor.

Türkiye'yi 2025'te ziyaret eden Avusturyalı turist sayısı 563 bini aştı.

İkili ilişkileri ilgilendiren konuların yanı sıra Avrupa güvenliği dahil güncel, bölgesel ve küresel meseleler bağlamında da iki ülke arasında yakın eş güdüm ve işbirliği bulunuyor.