İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2024 Salı / 29 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3665
  • EURO
    36,6669
  • ALTIN
    2982.49
  • BIST100
    9830.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Fidan'dan yeni yıl mesajı: Adalete ve insan onuruna dayalı bir dünya düzeni için mücadelemizi sürdüreceğiz
Güncel

Bakan Fidan'dan yeni yıl mesajı: Adalete ve insan onuruna dayalı bir dünya düzeni için mücadelemizi sürdüreceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni yıl mesajında, '2025'te de dostluk elimizi uzattığımız her coğrafyada kalıcı işbirlikleri inşa etmeye, küresel sorunlara çözüm üreten diplomasi anlayışımızı daha da güçlendirmeye kararlıyız.' ifadelerini kullandı.

AA31 Aralık 2024 Salı 22:24 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan yeni yıl mesajı: Adalete ve insan onuruna dayalı bir dünya düzeni için mücadelemizi sürdüreceğiz
ABONE OL

Fidan, X sosyal medya platformundan yeni yıla ilişkin bir mesaj paylaştı.

Türkiye olarak bölgede ve ötesinde barış, istikrar ve refah için kararlılıkla çabaladıklarını ve bu çabaların olumlu sonuçlarını küresel düzeyde gözlemledikleri bir yılı geride bıraktıklarını belirten Fidan, tehditlerin ve fırsatların iç içe geçtiği bir dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğiyle şekillenen Türkiye merkezli dış politikanın, bölge için istikrar üretmeye devam ettiğini vurguladı.

Fidan, şunları kaydetti:

"2025 yılında da dostluk elimizi uzattığımız her coğrafyada kalıcı işbirlikleri inşa etmeye, küresel sorunlara çözüm üreten diplomasi anlayışımızı daha da güçlendirmeye kararlıyız. Stratejik ve sonuç odaklı bir yaklaşımla ülkemizin menfaatlerini savunmaya devam edecek; milletimizin desteğiyle, adalete ve insan onuruna dayalı bir dünya düzeni için mücadelemizi sürdüreceğiz. İnsanlığın binlerce yıldır evrilerek devam eden hakikat yolculuğunun, 2025'te de hedefine biraz daha yakınlaşması dileğiyle."

Başkan Erdoğan'dan Mehmetçik'e yeni yıl mesajı: Yiğit evlatlarımızla gurur duyuyoruz

Bakan Kurum'dan deprem konutlarına ilişkin paylaşım

Bakan Tekin'den yeni yıl mesajı: Çocuklarımız için daha çok çalışacağız
  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
  • diplomasi anlayışı
  • Küresel işbirlikleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.