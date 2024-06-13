İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2024 Perşembe / 7 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2935
  • EURO
    34,9413
  • ALTIN
    2390.11
  • BIST100
    10391.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bakan Fidan'ın diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geldiği Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ve Kuzey Makedonya'nın Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Duric ile görüştü.

AA13 Haziran 2024 Perşembe 20:28 - Güncelleme:
Bakan Fidan'ın diplomasi trafiği
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Güney Doğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile Üsküp'te düzenlenen GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında görüştüğü belirtildi.

Milatovic de X paylaşımında Fidan ile görüşmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Karadağ ve Türkiye iki dost ülke, müttefik ve ekonomik ortak. İşbirliğimizi güçlendirmeye ve mümkün olan en iyi ilişkileri inşa etmeye devam edeceğiz. Türkiye Dışişleri Bakanı ile toplantımızının ana mesajı buydu."

KUZEY MAKEDONYA'NIN DIŞİŞLERİ BAKANI OSMANİ İLE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geldiği Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Kuzey Makedonya'nın Dışişleri Bakanı Bujar Osmani (solda) ile bir araya geldi.

ARNAVUTLUK CUMHURBAŞKANI BEGAY İLE GÖRÜŞME

Bakanlık, X sosyal medya hesabından, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapılan Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Fidan ve Begay'ın görüştüğü bilgisini paylaştı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay, X hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesine yönelik Bakan Fidan ile verimli görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

BOSNA HERSEK DEVLET BAŞKANLIĞI KONSEYİ BAŞKANI BECİROVİC İLE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ve Becirovic'in zirve marjında Üsküp'te bir araya geldiği belirtildi.

SIRBİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI DURİC İLE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geldiği Üsküp'te, Sırp mevkidaşı Marko Duric ile bir araya geldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.