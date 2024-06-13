Bakan Fidan'ın diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Güney Doğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile Üsküp'te düzenlenen GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında görüştüğü belirtildi.

Milatovic de X paylaşımında Fidan ile görüşmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Karadağ ve Türkiye iki dost ülke, müttefik ve ekonomik ortak. İşbirliğimizi güçlendirmeye ve mümkün olan en iyi ilişkileri inşa etmeye devam edeceğiz. Türkiye Dışişleri Bakanı ile toplantımızının ana mesajı buydu."

KUZEY MAKEDONYA'NIN DIŞİŞLERİ BAKANI OSMANİ İLE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geldiği Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Kuzey Makedonya'nın Dışişleri Bakanı Bujar Osmani (solda) ile bir araya geldi.

Bakanlık, X sosyal medya hesabından, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapılan Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Fidan ve Begay'ın görüştüğü bilgisini paylaştı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay, X hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesine yönelik Bakan Fidan ile verimli görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

BOSNA HERSEK DEVLET BAŞKANLIĞI KONSEYİ BAŞKANI BECİROVİC İLE GÖRÜŞME



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ve Becirovic'in zirve marjında Üsküp'te bir araya geldiği belirtildi.

SIRBİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI DURİC İLE GÖRÜŞME



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geldiği Üsküp'te, Sırp mevkidaşı Marko Duric ile bir araya geldi.