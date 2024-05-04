Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT'nin 15. İslam Zirvesi'ne katılmak üzere Gambiya'ya gitti.

Bakan Fidan, başkent Banjul'de birçok ülkeden temsilciler ile üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi.

BAKAN FİDAN, GAMBİYA CUMHURBAŞKANI BARROW TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından kabul edildi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'ne katılmak için gittiği Gambiya'nın başkenti Banjul'da, Cumhurbaşkanı Barrow ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, ayrıca Gambiya'da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin temsilcileriyle buluştu.

İİT'ye üye ülkelerin her 3 yılda bir düzenlediği zirve, bu sene 4 ve 5 Mayıs'ta Batı Afrika'nın en küçük ülkesi Gambiya'da yapılıyor.

TÜRK ŞİRKETLERİNİN TEMSİLCİLERİYLE BULUŞMA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi'nin düzenlendiği Gambiya'da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

AZERBAYCANLI MEVKİDAŞI BAYRAMOV İLE BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi marjında Gambiya'nın başkenti Banjul'da, Bayramov ile bir araya geldiği bildirildi.

SOMALİ DIŞİŞLERİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ BAKANI FİQİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Gambiya'nın başkenti Banjul'da, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile bir araya geldi.

SUDAN DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİ HÜSEYİN AVAD ALİ MUHAMMED İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Gambiya'nın başkenti Banjul'da, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed ile bir araya geldi.

RUSYA FEDERASYONU TATARİSTAN CUMHURİYETİ REİSİ MİNNİHANOV İLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Fidan, Banjul'da Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ile bir araya geldi.

NASIR BURİTA İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, Banjul'da Fas Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışındaki Faslılar Bakanı Nasır Burita ile görüştü.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABDULLAHİYAN İLE GÖRÜŞTÜ



Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Gambiya'nın başkenti Banjul'da, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan (solda) ile bir araya geldi.