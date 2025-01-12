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Bakan Fidan'ın Riyad'da diplomasi trafiği: Masada Suriye var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına katılım sağlayan ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla bir araya geldi.

12 Ocak 2025 Pazar 16:31 - Güncelleme:
Bakan Fidan'ın Riyad'da diplomasi trafiği: Masada Suriye var
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi'nden Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Katar, Lübnan, Kuveyt, Mısır, Suriye, Umman ve Ürdünlü mevkidaşları, Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi'nin Genel Sekreterleri, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Birleşik Krallık ve Almanya'nın Dışişleri Bakanları ile birlikte Riyad'daki Suriye toplantısına katıldı.

Toplantının geniş katılımlı oturumunda Birleşmiş Milletler, ABD, Fransa, İspanya ve İtalya'nın temsilcileri de yer aldı.

Bakan Fidan, bazı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Bakan Fidan, Riyad'daki Suriye toplantısı marjında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

Bakan Fidan, Riyad'daki Suriye toplantısı marjında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Fidan ile Lammy'nin, Riyad'daki Suriye toplantısı çerçevesinde görüştüğü bildirildi.

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