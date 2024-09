Bakan Göktaş: 168 bin 959 çocuğumuzu takip ediyoruz

Göktaş, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hayırsever iş insanı Özcan Halaç tarafından yaptırılan Çocuk Evleri Sitesi'nin temel atma töreninde, ülkenin güzel yüzlü çocukları için güvenle, huzurla ve neşeyle yaşayacakları yeni bir yuva kazandırıldığını dile getirdi.

Çocukların umutlu ve mutlu yarınları, ülkenin geleceği ve refahı adına attıkları her adımın kendileri için her daim önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu aktaran Göktaş, şöyle konuştu:

"Sunacağımız sağlıklı bir eğitim, sevgi dolu bir yuva ve eşit fırsatlarla her bir evladımıza daha güzel bir gelecek inşa edebileceğimize inandık. Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi, dünyayı güzelleştiren yegane şeyin çocukların tebessümü olduğu gerçeğinden hareket ettik ve çocukların mutluluğunu, sağlıklı gelişimini her şeyin önünde tuttuk. Bugün ülkemizin nüfusunun yüzde 26'sını oluşturan çocukların her biri bizim en kıymetli hazinemizdir. 23 milyon çocuk, hepimiz için 23 milyon yeni umut demektir. Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin başarıyla gerçekleştirilmesi demektir. Bu anlamda onlara sağladığımız her bir imkanı, Türkiye'nin yarınına yapılmış değerli birer yatırım olarak görüyoruz. Bu amaç doğrultusunda Bakanlık olarak, çalışmaları büyük bir azimle sürdürüyoruz."

- "ÇOCUKLARI GELECEĞE EN GÜZEL ŞEKİLDE HAZIRLAYACAK ÇALIŞMALARI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakan Göktaş, bu anlayışla Bakanlık olarak, herhangi bir sebeple ailesinden ayrı düşmüş çocuklara, devletin tüm imkanlarını seferber ederek geliştirdikleri yeni modellerle hizmet sunduklarını belirtti.

Aileyi temel aldıkları bu yeni hizmet modelleriyle çocuklara sıcak bir yuva ortamında yaşamalarını sağladıklarını vurgulayan Göktaş, "Bu kapsamda çocuk bakım kuruluşlarımızda koğuş tipi modelden ev tipi modele geçerek büyük bir hizmet dönüşümü gerçekleştirdik. Bugün, Türkiye'nin dört bir yanında, 1185 çocuk evi, 116 çocuk evleri sitesi ve 62 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesinde 14 bin 528 çocuğun sevgi dolu bir aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz." diye konuştu.

Göktaş, Afyonkarahisar'da ise 13 çocuk evi ve 1 çocuk evleri sitesinde 101 çocuğa koruma ve bakım hizmeti sunduklarına değinerek, temellerini atacakları çocuk evleri sitesiyle 100 çocuğa daha hem fiziksel hem de duygusal ihtiyaçlarını karşılayacakları yeni bir yaşam alanı sunacaklarını dile getirdi.

Bir yandan çocuklara güvenli, destekleyici ve sevgi dolu bir ortam sunarken, diğer yandan onların yeteneklerini geliştirecekleri çeşitli sosyal ve sportif alanları da sağlayacaklarını anlatan Göktaş, çocukları geleceğe en güzel şekilde hazırlayacak çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini, Bakanlık olarak tüm sosyal hizmetleri ve sosyal politikaları çocukların üstün yararını gözeterek geliştirdiklerini söyledi.

- "KÜRESEL BİR SEFERBERLİK ÇAĞRISINDA BULUNDUK"

Bakan Göktaş, ailelerinden ve sosyal çevrelerinden kopmadan büyüyen çocukların, sağlıklı bir toplumun olmazsa olmazı olduğuna inandıklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm sosyal politikalarımızda bu anlayışı destekleyen hizmetleri önceliyoruz. 168 bin 959 çocuğu ailelerinin yanında ve sosyal çevrelerinden kopmadan, Sosyal ve Ekonomik Destek Programı ile takip ediyoruz. Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projesiyle şu an 8 bin 604 koruyucu aile 10 bin 270 çocuğun bakım ve himayesini üstlenmiş durumda. Bugün, Gönül Elçileri Projesi uluslararası platformlarda büyük bir ilgiyle takip edilen örnek bir proje haline geldi. Bu hafta 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Birleşmiş Milletler çocuk kuruluşu UNICEF ile koruyucu aile hizmetinin yaygınlaştırılması için Hanımefendinin öncülüğünde kıymetli bir adım attık. UNICEF'in dünya için umut vaat eden proje olarak değerlendirdiği Gönül Elçileri Projesi kapsamında koruyucu aile modelimize yönelik bilgi ve tecrübelerimizi bütün dünyaya aktardık ve koruyucu aile hizmetimizin güçlü şekilde yaygınlaşması için küresel bir seferberlik çağrısında bulunduk."

Tüm ülkelerin, dünyanın dört bir yanındaki çocuklar için çağrıya kulak vererek bu hizmet modelinin yaygınlaştırılmasına destek vereceklerine inandığına işaret eden Göktaş, "Bu vesileyle çocuklar için sunduğumuz hizmetlerin güçlendirilmesi için sonsuz destek sunan Emine Erdoğan Hanımefendiye şükranlarımı sunuyorum. Bakanlık olarak, devlet koruması altındaki çocukları her alanda iyi yetişmiş bireyler olacak şekilde geleceğe hazırlamak için büyük bir gayretle çalışıyoruz." dedi.

- "ANKARA'DA ÇOCUK EVLERİMİZDE KALAN ÇOCUKLARLA TEKNOLOJİ GRUBU OLUŞTURDUK"

Çocukların hem eğitim hayatlarında hem de spor, sanat, kültür gibi alanlarda bilgi ve yeteneklerini geliştirecek özel programlar hazırladıklarına değinen Göktaş, bu kapsamda Ankara'da çocuk evlerinde kalan çocuklarla bir teknoloji grubu oluşturduklarını belirtti.

Çocukların 265 takımın yarıştığı TEKNOFEST'te 242 takımı eleyerek finalde yarışmaya hak kazandıklarını anlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Mentörleri de bizim çocuk evimizden çıkan bir kızımız oldu. Tabii bu bizi gururlandırdı. İnşallah daha buralardan da bu teknoloji festivallerinde veya uluslararası müsabakalarda büyük ödüller kazanabilecek çocuklar çıkacağına ben yürekten inanıyorum. Çocukların ilgi alanlarında böyle girişimde bulunmaları bizleri son derece mutlu ediyor. Tıpkı teknolojide olduğu gibi çocuklara hayatın her alanında destek olmaya devam edeceğiz. Temellerini atacağımız çocuk evleri sitemiz bu amacımıza hizmet edecek kıymetli kuruluşlarımızdan biri olacak. Bunun için Halaç ailesine, Başak ve Özcan Halaç'a, daha önce bağışlarıyla bir huzurevi kazandırdıkları Emirdağ'a şimdi de çocuklara verdikleri değerin bir simgesi olacak bu çocuk evi sitesinin yapılması için imkanlarını seferber ettikleri için teşekkür ediyorum. Halaç ailesi hayırseverlikleriyle her daim ihtiyaç sahiplerinin yanında olmuştur. Benzer şekilde geçtiğimiz ay İstanbul'da bir kuruluş daha yapmak üzere imzaladığımız diğer bir protokolümüz bunun bir göstergesidir. Sadece Emirdağ'a değil, İstanbul'a kazandıracakları çocuk ilk kabul merkezimiz İstanbul'da çok önemli bir ihtiyacı giderecektir."

Törende, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ve Fazlı Halaç da konuşma yaptı.

Bakan Göktaş daha sonra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ALO 144 Sosyal Yardım Hattı Çağrı Merkezi Afyonkarahisar lokasyonunun açılışını gerçekleştirdi.

Ardından Rabia Recep Kuş Anaokulu'nun açılışını yapan Göktaş, okulu gezdi ve öğrencilerle sohbet etti.

Bakan Göktaş, okul bahçesine de fidan dikti.