Bakan Göktaş: 5 milyondan fazla vatandaşımıza ulaştık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Göktaş sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, deprem bölgesinde şehirleri yeniden ayağa kaldırırken afet bölgesini eskisinden daha iyi imkanlara kavuşturmak için seferber olduklarını ifade etti.

Göktaş yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"6 Şubat, ülkemizin en zor günlerinden biriydi. Acının, kaybın ve umutsuzluğun içinden dayanışmayla çıktık. Büyük bir aile olarak birbirimize omuz verdik, asrın felaketini 'Asrın Birlikteliği' ile aştık. Bakanlık olarak her an sahadaydık, vatandaşlarımızın yanındaydık. 19 bin 262 personelimizle 5 milyondan fazla vatandaşımıza ulaştık. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırırken afet bölgesini eskisinden daha iyi imkanlara kavuşturmak için seferberiz. Her bir vatandaşımız güvenli ve sıcak yuvasına kavuşana kadar durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, kıymetli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Allah ülkemizi her türlü felaketten korusun."