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  • Bakan Göktaş: 8 bin 164 koruyucu aile, 9 bin 806 çocuğumuza himaye ediliyor
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Bakan Göktaş: 8 bin 164 koruyucu aile, 9 bin 806 çocuğumuza himaye ediliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, son 22 yılda koruyucu ailelerin artışına dikkati çekerek, “2002 yılında 500 koruyucu ailemiz vardı. 2024 yılı itibariyle 8 bin 164 koruyucu aile ve 9 bin 806 çocuğumuza himaye ediliyor” dedi.

IHA15 Ocak 2024 Pazartesi 11:57 - Güncelleme:
Bakan Göktaş: 8 bin 164 koruyucu aile, 9 bin 806 çocuğumuza himaye ediliyor
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen 2. Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayına katıldı. Çalıştayda konuşan Bakan Göktaş, koruyucu aile sisteminin önemini vurguladı.

Koruyucu aile sisteminin biyolojik ailelerinin yanında kalamayan çocuklara umut kaynağı olduğunu belirten Bakan Göktaş, korucuyu aileler ile çocuklara güvenli limanlar sunulduğunu söyledi.

Koruyucu ailelik sisteminin bir hizmetten daha fazlası olduğunu anlatan Bakan Göktaş, "Aile olmanın anlamını yeniden tamamlayan bir yolculuktan bahsediyoruz. Bir çocuğun hayatına dokunan her koruyucu aile sadece bir yuva sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda onların hayallerini ve umutlarını da yeşertiyor" diye konuştu.

Koruyucu aile sisteminin bir okul gibi olduğunu aktaran Bakan Göktaş, "Bu dünyada yüklenilmesi ağır ama bir o kadar da kıymetli bir sorumluluğu öğretiyor bizlere" kaydetti.

Çalıştayın, koruyucu ailelere daha iyi nasıl destek olunması amacıyla düzenlendiğini dile getiren Bakan Göktaş, "Çünkü siz bir sorumluluk altına girdiniz. Siz bir görev üstlendiniz ve bizlerde size bu yolculukta hayatınızı kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Koruyucu aile sisteminin geliştirilmesi her çocuğun özel ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlenmesi hem aileler ve çocuklarımız için bu değerli hizmetin geleceği için aslında hayati bir önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"8 BİN 164 KORUYUCU AİLE, 9 BİN 806 ÇOCUĞUMUZA HİMAYE EDİLİYOR"

Son 22 yılda Türkiye'deki koruyucu ailelerin sayısının arttığına dikkati çeken Bakan Göktaş, "2002 yılında 500 koruyucu ailemiz vardı. 2024 yılı itibariyle 8 bin 164 koruyucu aile ve 9 bin 806 çocuğumuza himaye ediliyor. Koruyucu aile de 2012 yılından itibaren Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde gerçekleştirilen toplum kalkınmasında gönül elçileri projesinin katkısı oldukça büyüktür. Bu vesileyle saygıdeğer hanımefendiye çocuklarımız adına şükranlarımı sunuyorum" açıklamalarında bulundu.

Çalıştay, 17 Ocak'ta tamamlanacak.

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