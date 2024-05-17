Bakan Göktaş: Aile kurumu bugün birtakım küresel zararlı akımlar karşısında risk altında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde ilk defa düzenlenen, Türk Devletleri Teşkilatı 1'nci Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı kapsamında "Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı" gerçekleştirildi.

Bakan Göktaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubaniçbek Ömüraliyev, Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk İşleri Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova, Özbekistan Sosyal Koruma Ulusal Ajansı Direktörü Mansurbek Olloyorov, Kazakistan Çalışma ve Nüfusun Sosyal Koruması Bakan Yardımcısı Nazgül Sagindykova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Türkmenistan Çalışma ve Sosyal Koruma Bakan Yardımcısı Halbibi Tachjanova, Kırgızistan Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Gulnara Baatyrova ve Macaristan Sosyal İşlerden Sorumlu Müsteşarı Atilla Fülöp katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Göktaş, ilk defa gerçekleştirilen toplantıda katılımcıları Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Dünyada Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında yeni bir dönemin yaşandığını belirten Göktaş, "Bu döneme siyasetten ekonomiye iş birliklerini güçlendiren Türk Devletleri damgasını vuracak. Bizler bu vizyonla, ortak çalışma alanlarımıza sosyal politikalar başlığını da ekliyor, bugün ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın son yıllarda attığı somut adımlar ve aldığı kararlarla yükselen bir değer haline geldiğini dile getiren Göktaş, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettikleri gibi Türk Devletleri Teşkilatı artık bir aile meclisidir. Köklü tarih, dil, din ve kültürel münasebetlerimiz, karşılıklı saygı, iş birliği ve ortak çıkarlar temelinde her geçen gün daha da güçlenerek gelişmektedir. Sahip olduğumuz ortak değerler, bugün Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında pek çok alanda iş birlikleri kurulmasına vesile olmuştur. Sizlerin de destekleriyle girişimlerimiz neticesinde bu iş birliklerine bir yenisinin, sosyal politika başlığının eklenmesine muvaffak olduk. Toplantılarımızın ilki için, Birleşmiş Milletler tarafından 'Uluslararası Aile Günü' olarak kabul edilen 15 Mayıs haftasını seçtik. İlk başlığımız olarak aile konusunda mutabık kaldık. Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerin sosyal politikalardan sorumlu Bakanlarının belirli aralıklarla bir araya gelmesini planlıyoruz. Böylece, ülkelerimizin sosyal hizmet faaliyetlerinin geliştirilmesini ve sosyal politika alanında uluslararası iş birliklerinin arttırılmasını hedefliyoruz."

Sosyal politikalar alanında toplumların ihtiyaçlarının tabandan başlayarak ele alınmasının önemine vurgu yapan Göktaş, "Türk tarihi ve kültürü 'aile' üzerine kuruludur. İlk yazılı metinlerimiz olan Orhun Yazıtları'nda yer alan 'oguş', 'budun' kelimeleri, aile kurumunun, devletlerin temel direği olduğunun somut bir göstergesidir." diye konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatını da büyük Türk ailesinin güçlü kurumsal yapılarından biri olarak nitelendiren Bakan Göktaş, ailenin, bireylerin ilk sosyal çevresini ve kişisel gelişimlerinin temelini oluşturduğuna dikkati çekti.

Sağlam bir aile yapısının, bireylerin kendisini duygusal, psikolojik ve sosyal açıdan güvende hissetmelerini sağlayacağına vurgu yapan Göktaş, ailelerin, kültürel ve ahlaki değerlerin nesilden nesile aktarılmasında kilit bir rol oynadığını söyledi.

Güçlü aile bağlarının, toplumsal dayanışmayı artıracağına ve üyelerini zorlukların üstesinden gelebilecek şekilde yetiştireceğine dikkati çeken Göktaş, "Destekleyici aile ortamları, bireylerin inovasyon ve yaratıcılık potansiyellerini ortaya çıkarır, bu da gelecekteki teknolojik ve kültürel gelişmelere katkı sağlar." ifadelerini kullandı.

Göktaş, aile kurumunun bugün birtakım küresel zararlı akımlar karşısında risk altında olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle bireyselleşme ve dijitalleşmenin yol açtığı dönüşümler, aile kurumunun değerlerini, birlikteliğini ve devamlılığını tehdit eden bir noktaya ulaşmıştır. Dolayısıyla, bu dönüşüm sürecinde, kültürel değerlerimizi koruyan girişimlere öncelik vermemiz daha da zaruri bir hale gelmiştir. Bu önemli diyaloğu başlatırken, ortak mirasımız ve değerlerden yola çıkmamız gerektiği kanaatindeyiz. Ailelerimiz ve toplumlarımız için daha parlak bir geleceğe yürürken milletlerimizin ortak tecrübelerinden yararlanmanın faydalı olacağı düşüncesindeyiz."

-ORTAK BİLDİRİ İMZALANACAK



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Güçlü bir ülke, güçlü bir millet, huzurlu bir toplum olabilmenin öncelikli şartı güçlü bir aile yapısına sahip olmaktır" ifadesini hatırlatan Göktaş, şunları söyledi:

"Bu inançla Türkiye olarak, aile yapısının güçlendirilmesi ve değerlerinin korunması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız 2024-2028 dönemini kapsayan 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'mızı iki gün önce açıkladık. Eylem planımız, '5 Stratejik Amaç', '15 Stratejik Hedef' ve '100 Faaliyet'i içeriyor. Bu eylem planıyla genç nüfus yapısının korunması, küreselleşme ve dijitalleşmenin getirdiği risklere karşı tedbir alınmasına odaklanıyoruz. Her beş yılda bir gerçekleştirdiğimiz 'Türkiye Aile Yapısı, Türkiye Ergen Profili ve Türkiye Boşanma Nedenleri' araştırmaları ile yeni hizmet modelleri oluşturuyoruz. Politikalarımızın güçlü bir uygulaması olan 'Aile Sosyal Destek Programımızla' ihtiyaçları sahada tespit ediyoruz. Bu kapsamda 7,4 milyon haneye ulaştık. Ayrıca aile içi iletişimi geliştirmek amacıyla 'Aile Eğitim Programı'mız ve 'Evlilik Öncesi Eğitim Programı'mızla gençlerimize eğitim veriyoruz. Gençlerimizin aile kurmalarını desteklemek ve onları her türlü sosyal riske karşı korumak için 'Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduk."

Davetlilerin görüşlerini ifade edeceği toplantının ardından ortak bildiri imzalanacak.