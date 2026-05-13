Bakan Göktaş, Beşiktaş Saray Koleksiyonları Müzesi'nde gerçekleştirilen Çeyiz Vakfı Lansman Programı'nda yaptığı konuşmada, iyiliği büyütecek anlamlı bir yolculuğun başlangıcı için bir arada bulunduklarını söyledi.

Çeyiz Vakfının "2025 Aile Yılı"nda kurulduğunu hatırlatan Göktaş, bu süreçte vakfın gençlerin evlilik heyecanlarına ortak olduğunu belirtti.

Türk kültüründe çeyizin, "bir yuvanın ilk adımına eşlik eden emek" anlamına geldiğini anlatan Göktaş, "Ailelerin duasıdır, büyüklerin tecrübesidir. Gençlerin yeni hayatına uzanan dayanışma elidir. Yeni kurulan bir eve, bereketi ve muhabbeti taşımaktır." ifadesini kullandı.

Bu anlamda Çeyiz Vakfının ortaya koyduğu gayreti çok kıymetli bulduğuna vurgu yapan Göktaş, "Burada yapılan iş, gençlerimize maddi destek vermenin ötesinde, hayatlarının en önemli kararlarından birinde onların yanlarında olmaktır. Özellikle böylesi bir dönemde, gençlerimizin güvenle yuva kurabilmesini desteklemek büyük bir önem taşıyor. Çünkü, gençlerimiz hayatlarının en hareketli döneminde pek çok görünür ve görünmez tehditle karşı karşıya kalıyor." diye konuştu.

Bakan Göktaş, "Yalnızlaşma, dijital dünyanın kurduğu yapay ilişkiler, tüketim baskısı, gelecek kaygısı gençlerimizin hayatını derinden etkiliyor. Geçici bağların normalleşmesi ise gençlerimizin insana, aileye ve kalıcı ilişkilere bakışını zayıflatabiliyor. Böyle bir zamanda evlilik, gençler için güvenli bir liman, güçlü bir hayat ortaklığı ve sağlam bir istikamet anlamına geliyor. Aile olmak, gençlerimizin hayatın belirsizlikleri karşısında savrulmadan, sağlam bir aidiyet duygusuyla geleceğe bakmasını sağlıyor." sözlerini sarf etti.

Aileyle kurulan güçlü bağın araştırmalara da açık biçimde yansıdığını kaydeden Göktaş, şöyle devam etti:

"Evvelsi gün çok önemli bir araştırma ortaya çıktı. 2025 Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre, her 100 kişiden 69'u en büyük mutluluk kaynağı olarak ailesini görüyor. Aynı araştırma, aile kurumuna duyulan güvenin evlilik hayatına da yansıdığını gösteriyor. Evliliğinden memnun olduğunu belirtenlerin oranı 2025 yılında yüzde 92,5'e yükseldi, akraba ilişkilerinden memnuniyet oranı da 2025 yılında yüzde 77,6'ya çıktı. Bu veriler bize şunu açıkça gösteriyor, aile, toplum için halen en güçlü bağ, en önemli dayanak ve en kalıcı mutluluk kaynağıdır. Bizlere düşen görev ise bu mutluluk kaynağını korumak, güçlendirmek, dirençli kılmak ve yeni kuşaklara daha güçlü biçimde aktarmaktır."

- "140 BİN 756 GENCİMİZE TOPLAM 11,6 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPTIK"

Bakanlık olarak gençlerin aile bağlarını güçlendiren, hayatlarını güvenli ve sağlam bir zeminde kurmalarına destek olan bir anlayışla çalıştıklarını aktaran Göktaş, bu anlamda, 2024-2028 dönemini kapsayan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı'nın gençlerin evlilik yolculuğunu kolaylaştıran önemli bir yol haritası olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon doğrultusunda aile politikalarını, gençlerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini dikkate alarak yürüttüklerine dikkati çeken Göktaş, "Bu bakışın en somut adımlarından biri Aile ve Gençlik Fonu'dur. Ülkemizin yer altı kaynaklarından elde edilen imkanlar, bugün gençlerimizin aile kurmak hayallerine destek olan güçlü bir kaynağa dönüştü. 2024 yılında deprem bölgesinde pilot olarak başlattığımız bu desteği, 2025 yılında 81 ilimizde yaygınlaştırdık. Fondan bugüne kadar 205 bin 22 gencimiz yararlanmaya hak kazandı. Bu kapsamda 140 bin 756 gencimize toplam 11,6 milyar lira ödeme yaptık, şimdiye kadar evlenenlere. 189 bin 798 gencimize ise evlilik öncesi eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk. Daha fazla gencimizin bu destekten faydalanabilmesi için kredi tutarını artırdık, güncelledik. Gelir şartını da gençlerimiz lehine yeniden değerlendirdik." dedi.

Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında farklı sektörlerle yapılan 2 bin 49 indirim anlaşmasıyla çiftlerin evlilik hazırlıklarına katkı sağladıklarını söyledi.

- "İKİNCİ ÇOCUĞUNU KUCAĞINA ALAN ÇİFTLERİMİZİN TÜM TAKSİTLERİNİ HİBE EDECEĞİZ"

Bu desteği, gençlerin aile hayatını güçlendiren yeni kolaylıklarla genişlettiklerine değinen Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle ilk çocuk sahibi olan çiftlerimizin 12 aylık taksitlerini hibe ediyor, kalan taksitlerini de 12 ay erteliyoruz. İkinci çocuğunu kucağına alan çiftlerimizin ise kalan tüm taksitlerini hibe edeceğiz. Böylece genç ailelerimizin hem yuva kurma hem de çocuk sahibi olma süreçlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Göktaş, 2026-2035 dönemini kapsayan Aile ve Nüfus 10 Yılı ile aile değerlerini yaşatan, gençleri destekleyen ve Türkiye'nin geleceğini güçlendiren politikaları kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

Aile hayatının iletişim, sorumluluk, sabır, paylaşma ve ortak karar alma kültürüyle güçleneceğini vurgulayan Göktaş, bu nedenle evlilik öncesi eğitimleri, aile danışmanlığını ve rehberlik hizmetlerini çok önemsediklerini belirtti.

Çeyiz Vakfının karz-ı hasen, ayni çeyiz yardımı ve aile rehberlik-danışmanlık hizmetlerini birlikte ele almasını bu açıdan değerli bulduğunu dile getiren Göktaş, "Bu anlamda, vakfımızın kısa sürede 83 çifte çeyiz yardımı, 61 çiftimize karz-ı hasen desteği sağlaması memnuniyet vericidir. Ayrıca, Pakistan'da yetimhanede büyüyen genç çiftlere destek olması, Gazze'de evlilik hazırlığındaki gençler için çalışmalar yürütmesi, bu iyilik halkasının ne kadar geniş bir gönül coğrafyasına ulaştığını göstermektedir." şeklinde konuştu.

Aileyi güçlendirmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Göktaş, çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara ve engelli vatandaşlara yönelik hizmetlerle aileyi hayatın her döneminde desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Göktaş, bu süreçte Çeyiz Vakfı gibi gençlerin hayatına dokunan çalışmaların çoğalması için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş da yaptığı konuşmada nüfus artış oranlarındaki gerilemeye vurgu yaptı.

Ailenin desteklenmesi konusunda kendisine düşen ne varsa yapmaya hazır olduğunu belirten Kurtulmuş, vakfın hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda, Çeyiz Vakfı Başkanı Mahmut Karasakız ve vakfın genel sekreteri olan eşi Hatice Karasakız da çalışmaları anlattıkları birer konuşma yaptı.

Bakan Göktaş'a, bekarları evliliğe teşvik eden Nur Suresi 32'nci ayetinin yazılı olduğu tablo, Kurtulmuş'a ise bir çifte destekte bulunulmasına dair belge takdim edildi.

