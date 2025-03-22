Bakan Göktaş: Aile Yılı kapsamında pek çok özel çalışma yürütüyoruz

Bakan Göktaş, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde belediye tarafından düzenlenen büyük aile iftarına katıldı.

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, sağlık, huzur ve refah içinde daha nice ramazanlarda bir araya gelmeyi temenni etti.

Yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutlayan Göktaş, "Bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Bugünkü buluşmamızın en büyük anlamı; aynı toprağın evlatları olarak kardeşlik duygusunu güçlendirmektir." dedi.

Ramazanın gönüllerin yakınlaştığı özel bir zaman olduğunu belirten Göktaş, şöyle devam etti:

"Bir arada oluşumuz, sofralarımızı paylaşmamız, birlik ve beraberliğimizin, kardeşlik ve dostluk bağlarımızın en güzel nişanesidir. Bu sofralar, birlikte olmanın, aile olmanın önemini ve değerini bir kez daha anlatıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tensipleriyle ilan ettiğimiz 2025 Aile Yılı, aile kurumunu ve değerleri güçlendirmek adına attığımız kıymetli bir adımdır. Evlatlarımıza huzur içinde yaşayacakları sağlam ve sevgi dolu aile ortamları bırakmak hepimiz için anlamlı bir sorumluluk yüklemektedir."



"AİLE YILI KAPSAMINDA PEK ÇOK ÖZEL ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"

Bu inançla, Aile Yılı kapsamında pek çok özel çalışma yürüttüklerini ifade eden Göktaş, "Özellikle siz değerli muhtarlarımıza, mahallelerimizin, köylerimizin kalbindeki yöneticiler olarak önemli görevler düşüyor. Sizler, ailelerle devlet arasında bir köprü görevi görüyorsunuz. Mahallelerinizdeki her aileyi yakından tanıyor, onların ihtiyaçlarını, beklentilerini en iyi şekilde biliyorsunuz." dedi.

Muhtarların devletin politikalarının doğrudan ailelere ulaşmasında hayati bir rol oynadıklarına dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:

"Birlikte yürüteceğimiz çalışmalarla aile olma bilincini yükseltmek, aile içi iletişimi güçlendirmek ve nesiller arasında köprüler kurmak temel hedefimizdir. Bu amaçla aileyi destekleyen ve güçlendiren kapsamlı projeler yürütüyoruz. Ebeveynlere rehberlik etmek, yaşlıların bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak bizler için çok kıymetli. Kadınların güçlü ailelerdeki rolünü önemsiyor ve onları desteklemeye yönelik projelere önem veriyoruz. Özellikle çocukların ve gençlerin, sağlıklı, güvenli ve sevgi dolu bir ortamda büyümelerini sağlamak için her türlü imkanı seferber ediyoruz. Bu özel yılda, Aile Yılı'nda muhtarlarımızdan beklentimiz, mahalle ve köylerinizde aile kurumunun güçlenmesi için gerçekleştirilen çalışmalara öncülük etmenizdir. Biz inanıyoruz ki sizlerin katkılarıyla ailelerimiz daha güçlü, daha mutlu ve huzurlu olacaktır. Hep birlikte güçlü ve sağlıklı aileler inşa ederek, ülkemizin geleceğini güvenle şekillendirmeye devam edeceğiz."