Bakan Göktaş: Aileyi merkeze alan adımlar Türkiye'nin geleceği için önemli

Göktaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fener Sahil Tesislerinde düzenlenen, Dijital Detoks ve Büyük Aile Buluşması'nda, Rize'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Göktaş, kampın, çocukların aileleriyle dijitalsiz ortamda zaman geçirmesi, ailenin sıcaklığının ve değerlerin yeniden hatırlanması adına önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye genelinde oluşturulan dijital detoks kamplarında aile içi bağların, iletişimin kuvvetlendirilmesi adına önemli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Göktaş, kamp sayesinde çocukların hafızasında unutulmaz anılar oluştuğuna dikkati çekti.

Göktaş, "Bizim en güçlü yanımız her daim aile." ifadesini kullanarak, "Aile bizim istikbalimiz, geleceğimiz, dünümüz, bugünümüz ve yarınımız. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlattığımız Aile Yılı'nda 81 ilimizde çeşitli etkinlikler yürütüyoruz." diye konuştu.

Ülke genelindeki etkinlik sayısının bugün itibarıyla 9 bin 11 olduğunu vurgulayan Göktaş, aile içi iletişimi kuvvetlendirmek, kuşaklar arası bağı desteklemek ve farkındalık oluşturmak adına bu tür etkinlikleri önemli bulduklarını kaydetti.

Dijital çağın insanları yalnızlaştırdığına işaret eden Göktaş, dijital detoks kampının, kalabalık yalnızlık içerisinde olan çocukların, ailelerin ve büyüklerin telefonsuz ve dijitalden uzakta birlikte çok güzel zaman geçirebileceklerini, oyun oynayabileceklerini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Göktaş, ailenin öneminin altını çizerek, "Biz biliyoruz ki güçlü nesiller, güçlü ailede yetişir ve güçlü aileler güçlü Türkiye'nin de teminatıdır." dedi.

Düzgün kullanıldığında dijitalden gayet güzel bilgilere ulaşılabileceğini ancak risklerinin olduğunun da asla unutulmaması gerektiğini ifade eden Göktaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Dijitalde o kadar fazla zaman geçiren insanlarımız var ki birbirleriyle iletişimi ihmal ediyorlar, birbirleriyle sohbet edemiyorlar. Aile içerisinde iletişim azalmış oluyor. Birlikte sohbet edip, 'Nasılsın?' demeyi ihmal ettiğimiz dönemler oluyor. Aile Yılı'nda dijital detoks kamplarımızla beraber bu alanda da farkındalık oluşturmayı önemli buluyoruz. Göz göze bakmak, el ele tutuşmak, birlikte sohbet etmek ve istişare etmek hem çocukların zihinsel gelişimi açısından hem de aile içi bağları kuvvetlendirmek adına önemli."

"AİLEYİ KORUMAK VE GÜÇLENDİRMEK TÜRKİYE'NİN İSTİKBALİNE SAHİP ÇIKMAKTIR"

Göktaş, teknolojiden uzaklaşarak birbirine yaklaşmanın sadece aile bağlarını kuvvetlendirmekle kalmadığını, zihni rahatlattığını, üretkenliği artırdığını ve sağlığı koruduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kısacası bizim için dijital detoks ailemiz için nefes, ruhumuz için şifa, toplum için yeniden diriliş demektir. Sağlıklı nesillerin yetiştirildiği ailelerden toplum büyür. Biz de ailelerimizi güçlendirirken geleceğe güçlü ve özgüvenli bakan nesiller yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Aile ve çocuklara yönelik sosyal politikalarımızı da ülkemiz için değerli bir yatırım olarak görüyoruz. Aileyi merkeze alan adımlar atıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve vizyonunda bu tür çalışmaları hız kesmeden sürdürmeye devam edeceklerini aktaran Göktaş, "Geleceğe güvenle yürümemizi sağlayan güçlü bir pusula olarak görüyoruz. Bakanlık olarak bu vizyonu her haneye her mahalleye her aileye ulaştırmak için bu kampları, bu farkındalık programlarını da önemli buluyoruz." diye konuştu.

Göktaş, etkinliğe katılan çocuklara ve ailelerine şöyle seslendi:

"Sevgili çocuklar, yüzlerinizdeki gülümsemeyi paylaşmak bizim için çok değerli. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerle birlikte oyun oynamak, bu değerli vakti birlikte harcamak, sizlerin gözündeki ışığı görmek bizim için mutluluk kaynağıdır. En güzel anılarınız annelerinizle, arkadaşlarınızla geçirdiğiniz zamanlarda oluşur. Kıymetli büyüklerimiz sizlere de sesleniyorum, en güzel anılarımız annelerimizle, arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle geçirdiğimiz zamanlar değil miydi? İşte bu nedenle dijital detoks kamplarımızda bu kapsamda telefonsuz, dijitalsiz, birbirimizle çok güzel zaman geçirebileceğimizi bir kez daha ortaya koymuş oluyoruz."

Bu kaliteli zamanlarla çocuklara ileride önemli hatıralar bırakmayı, dijitalin riskleri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını anlatan Göktaş, "İnşallah bundan sonra da 86 milyonluk büyük Türkiye ailemiz içinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Aile ne kadar sağlamsa ve sağlıklıysa ülkemiz o kadar güçlü olur. Aileyi dijital dünyanın yalnızlıklarından uzaklaştırmak en büyük amacımız. Çocukları sevgiyle, oyunla ve en önemlisi muhabbetle büyütmeyi önemli buluyoruz. Bu konunun da ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Aileyi korumanın ve güçlendirmenin Türkiye'nin istikbaline sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Göktaş, yıl boyunca Türkiye genelinde dijital detoks kamplarında dijitalin riskleri ve fırsatları konusunda farkındalık oluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bakan Göktaş'ın çocuklar ve aileleriyle sohbet ettiği programa, Vali Vekili Murat Öztürk, Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selim Köse, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer de katıldı.

Ziraat Botanik Çay Bahçesini ziyaretinde kadın üreticilerle bir araya gelen Göktaş, çay hasat etti.

Bakan Göktaş, kentteki temasları kapsamında Vali Vekili Murat Öztürk'ü, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

"Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında evlilik kredisi almaya hak kazanan Gülşen Pirim ve Bahri Güler'in Kültür Park'ta düzenlenen nikah törenine de katılan Bakan Göktaş, çiftin nikah şahitliğini yaptı.