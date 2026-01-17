İSTANBUL 6°C / 1°C
Güncel

Bakan Göktaş: Ankara'da eşinden şiddet gören kardeşimizin yanındayız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da eşi tarafından şiddete uğrayan kadına her türlü desteği vereceklerini ve adli süreci takip ederek, açılacak davaya müdahil olacaklarını bildirdi.

AA17 Ocak 2026 Cumartesi 17:14
Bakan Göktaş: Ankara'da eşinden şiddet gören kardeşimizin yanındayız
Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ankara'da eşi tarafından şiddete uğrayan kardeşimizin yanındayız, kendisine her türlü desteği vereceğiz. Bakanlık olarak, Ankara'da ve Şanlıurfa'da ilgili tüm birimlerimiz ile yakından takip ettiğimiz vakaya ilişkin adli süreci de takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız. Şiddetin faili kim olursa olsun her vakayı titizlikle takip etmeye, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi amasız, fakatsız ve sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

