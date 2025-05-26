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  • Bakan Göktaş, BM Kadın Direktörü Guimond ile bir araya geldi
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Bakan Göktaş, BM Kadın Direktörü Guimond ile bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond ve BM Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Belen Sanz Luque'yi Bakanlıkta ağırladı.

AA26 Mayıs 2025 Pazartesi 13:27 - Güncelleme:
Bakan Göktaş, BM Kadın Direktörü Guimond ile bir araya geldi
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Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Guimond ve Luque ile Bakanlıkta bir araya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kadının güçlenmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadele başta olmak üzere BM Kadın Birimi ile yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal hayata daha etkin katılımını destekleyecek projeler ve stratejiler üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Aile Yılı vesilesiyle kadını ve aileyi birlikte güçlendiren kapsayıcı sosyal politikaların yaygınlaştırılması için işbirliği imkanlarımızı artıracağız."

  • BM Kadın Birimi
  • Türkiye Ülke Direktörü
  • Mahinur Özdemir Göktaş

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