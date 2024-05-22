İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2024 Çarşamba / 15 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1934
  • EURO
    34,9803
  • ALTIN
    2501.17
  • BIST100
    10921.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bakan Göktaş, çay daveti geri çevirmedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kendisine çay davetinde bulunan down sendromlu Erhan Gürses ile bir araya geldi.

AA22 Mayıs 2024 Çarşamba 10:06 - Güncelleme:
Bakan Göktaş, çay daveti geri çevirmedi
ABONE OL

Başkentte yaşayan Gürses, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ile mart ayında yaptığı telefon görüşmesinde, Bakan Göktaş'ı çok sevdiğini ve ziyaretinden memnun olacağını söyledi.

Çam da bu görüşmeye ait videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sözümüz söz dedik, elçiye zeval olmaz. Bakanım, Erhan sizi Sincan'a, evine çay içmeye bekliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, bu paylaşıma "Bu özel davete icabet etmezsek olmaz. Sevgili Erhan, ilk fırsatta görüşeceğiz inşallah. Seninle edecek güzel bir muhabbetimiz olduğuna eminim. Hep dediğimiz gibi kalpten kalbe bir yol vardır, görülmez." şeklinde yanıt verdi.

Göktaş, verdiği sözü tutarak Gürses ile Sincan AK Parti İlçe Başkanlığında bir araya geldi ve ziyarete ilişkin videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Göktaş, paylaşımında "Bu özel davete icabet etmemek olmaz dedik ve bugün Erhan ile buluştuk. Çayımızı içtik, sohbetimizi ettik. Erhan'ın hayallerini dinledik ve onlara ortak olduk. Sincan'a yolumuz düştüğünde uğrayacak bir kapımız daha var artık." ifadelerini kullandı.

  • Mahinur Özdemir Göktaş
  • down sendromlu
  • çay daveti
  • Erhan Gürses

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.