Bakan Göktaş: Depremlerden sonra 'koruyucu aile' başvurusu 328 bini aştı

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Töreni'ne katıldı. Ankara'da özel bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Bakan Göktaş'ın yanı sıra UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, daire başkanları ve bakanlığın genel müdürleri de katıldı.

"165 BİNE YAKIN ÇOCUĞUMUZUN AİLESİNE ÖDENEK SAĞLIYOR, AİLE BİRLİĞİNİN GÜÇLENMESİNE KATKI SUNUYORUZ"

Çocuklara sunulabilecek en büyük değerin öncelikle sevgi, şefkat ve güven olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Sosyal Ekonomik Destek Programımızla 165 bine yakın çocuğumuzun ailesine ödenek sağlıyor, aile birliğinin güçlenmesine katkı sunuyoruz. Biyolojik ailelerinden uzak kalan çocuklarımızı da Koruyucu Aile Programımızla sorumluluk sahibi, sevgi dolu ve sıcacık koruyucu aileleriyle buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

"AĞUSTOS AYI İTİBARIYLA 7 BİN 817 KORUYUCU AİLE YANINDA 9 BİN 335 ÇOCUK BAKILMAKTADIR"

Koruyucu Aile programı hakkında bilgilendirmede bulunan Göktaş, "1926 yılından itibaren Türk Medeni Kanunu'nda yer alan 'koruyucu aile' hizmetimizin ilk uygulama örnekleri 1961 yılında başlamıştır. Yaygınlık kazanması ise 2012 yılından itibaren Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde gerçekleştirilen 'Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi' olmuştur. 2002 yılında 500 koruyucu aile yanında 515 çocuk himaye ediliyordu. 2023 yılı Ağustos ayı itibarıyla 7 bin 817 koruyucu aile yanında 9 bin 335 çocuk bakılmaktadır. Koruyucu ailelerimiz için sigorta ödemeleriyle birlikte aylık ortalama 6 bin lirayı bulan miktarda ödenek sağlıyoruz, özel gereksinimli çocuklarımız için ise bu miktar ortalama 8 bin liraya yaklaşmaktadır" diye konuştu.

"6 ŞUBAT DEPREMLERİ ÖNCESİNDE 669 OLAN KORUYUCU AİLE BAŞVURUSU, DEPREMLERDEN SONRA 328 BİNİ AŞMIŞTIR"

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından koruyucu aile başvurularında yaşanan artışa dikkati çeken Bakan Göktaş, "6 Şubat depremleri öncesinde 669 olan koruyucu aile başvurusu, depremlerden sonra 328 bini aşmıştır. Yine depremden önce 560 olan evlat edinme başvurusu 70 bine yaklaşmıştır. Bizim gayemiz sevgi ve şefkatle dolup taşan yüzlerce aile ile bir tebessümün sıcaklığıyla hayata bağlanacak çocuklarımızı bir araya getirmektir. Bu birleşmelerden çocuklar kadar ailelerin de mutlu olduğunu görüyoruz. Hepsinin ötesinde çocuklarımızın aile ortamında büyümelerinin toplumsal değerlerimizin korunmasında da vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz" dedi.

"11 İLDE 122 KORUYUCU AİLE ADAYI İLE PİLOT ÇALIŞMAMIZI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesini anlatan Bakan Göktaş, "Ulaştığımız sonuçlar doğrultusunda, hem çocukların hem ailelerin mutluluğu ve refahına hizmet eden, millet ve devlet olarak verim aldığımız koruyucu aile hizmetimizi geliştirmeye karar verdik. Bu kararımız kapsamında Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesini, UNICEF ile iş birliğinde yürüteceğiz. 36 ay sürecek olan projeyi üç temel hedef üzerine inşa edeceğiz: İlk olarak, koruyucu aile hizmetimizin güçlendirilmesine odaklanacağız. Bu aşamada öncelikle mevcut imkanlarımızı değerlendireceğiz. Aynı zamanda alanda hizmet veren personelimizin ve koruyucu ailelerin verimliliğini artırmaya yönelik çalışmaların alt yapısını güçlendireceğiz. İkinci aşamada Geçici Koruyucu Aile Sistemini planlayacak ve pilot illerde uygulamasını başlatacağız. Geçici Koruyucu Aile Sistemi ile çocuklara uygun hizmet modeli belirleninceye kadar koruyucu aile yanında en iyi şartlarda bakımlarının sağlanmasını hedefliyoruz. 11 ilde 122 koruyucu aile adayı ile pilot çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Son olarak çalışmalarımızı kurumlar arası oluşturacağımız koordinasyonla daha verimli hale getirmeyi planlıyoruz. Çalışmalarımıza katkı sunan paydaşlarımız ile ortak bir çalışma stratejisi belirleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.