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Bakan Göktaş, depremzede aile ile iftar yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antakyalı depremzede, 6 çocuklu Sınırgeç ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 22:12 - Güncelleme:
Bakan Göktaş, depremzede aile ile iftar yaptı
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Bakan Göktaş, eşi Rahmi Göktaş ve çocuklarıyla, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanan, evleri ağır hasar aldığı için Ankara'ya getirilen Döne ve Ahmet Sınırgeç ailesiyle iftar yaptı.

Sınırgeç ailesinin depremde enkaz altında kalan ve bu nedenle ortopedik engelli olan kızları Büşra ve serebral palsili oğulları Halit ile yakından ilgilenen Göktaş, ailenin Altındağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım aldığını, evde bakım desteğinden yararlandığını belirtti.

İftarın ardından aile fertleriyle tek tek sohbet eden Bakan Göktaş, ailenin yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Sınırgeç ailesi de yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Bakan Göktaş'a teşekkürlerini iletti.

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